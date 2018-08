di Christian Diociaiuti

RIETI - È finita 1-1 la partita amichevole tra Rieti e Vis Artena, giocata per tenere il ritmo a causa del rinvio di Rieti-Teramo di Coppa.Al vantaggio dell'ex Crescenzo per la squadra di un altro ex, il tecnico Punzi, nel primo tempo, risponde una gran punizione di Maistro (il migliore con Di Domenicantonio) a inizio ripresa. Nel corso della gara equilibrio e ritmo alto; la Vis gioca gara vera e quasi annulla la differenza di categoria, (è ai nastri della D.Chéu che nel primo tempo sperimenta in tutti i settori e nella ripreasa schiera i titolari. Qui, non mancano le occasioni (c'è un palo di Lukinga e sulla ribattuta offside di Todorov) soprattutto nel finale per il Rieti, che vorrebbe chiudere il match in vantaggio, senza riuscire. Allo scadere traversa su punizione di Maistro.Lunedì e metà giornata di martedì riposo per tutti, si riprende a Cantalice alle 17. Sembra sempre più certo che il 26 si giocherà, in Coppa, con la Fermana; il 2 recupero col Teramo. Domani, invece, la presentazione del settore giovanile.4-3-3) D. Costa (1'st Chastre); Dabo, Gigli, Paparelli (1' st S. Costa, 10' st Lukinga), Papangelis; Xavier (1' st Palma), Maistro, Gallifuoco; Kean (1' st Di Domenicantonio), Tommasone (1' st Todorov), Vasiliou (1' st Cericola). All. Chéu. A disp: Spadini, Edgar, La Ferrara, Gualtieri, Pietro.(4-3-3) G. Sabelli; (30' pt Florio, 15' st Lo Scalzo) Capanna (1' st D'Aprile, 32'st Persichini), Tarantino (25'st Monteforte), Costantini (29' st Viola), Cristini (1' st Moriconi); Crescenzo (19' st Chiti), Binaco (15'st Calcagni), Panella (19' st P.Sabelli); Origlia (1' st Cestrone), Di Curzio (1' st Basilico), Austoni (1' st Valentino).: Bertini di Rieti: 34' pt Crescenzo, 6' st Maistro.