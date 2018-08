RIETI - Il presidente del Rieti Gianluca Marini spiega il perché la sfida di Coppa Italia di domenica alle 17.30 con il Teramo sarà giocata a porte chiuse: «Nonostante la disponibilità reciproca delle parti, le prescrizioni tecniche sono risultate impraticabili per questioni temporali e di salvaguardia economica della società, imputabili esclusivamente allo stato in cui si trova attualmente lo stadio. Accettando di tentare di adeguare lo stadio in tempo per la gara di domenica, ci sarebbe stato il fortissimo rischio di non riuscire ad ottemperare a tutte le prescrizioni richieste andando incontro alla sconfitta a tavolino esponendo la società a notevoli rischi derivanti dalle richieste di eventuali risarcimenti danni».

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:22



