RIETI - Il Rieti farà il suo debutto ufficiale davanti ai propri tifosi. Quindi la gara valevole per la seconda giornata del primo turno di Coppa Italia, in programma domenica 19 agosto alle 17,30 allo Scopigno si giocherà regolarmente a porte aperte.



IL COMUNICATO DEL CLUB

La decisione è stata presa nella giornata odierna dalla Commissione Provinciale di Vigilanza e Sicurezza, al termine della riunione svoltasi presso i locali della Prefettura di Rieti, alla presenza di S.E. il Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani, il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, il Vice Questore Dott. Marco Dal Piaz, il Capo di Gabinetto Dott. Rodolfo Savio, il Delegato dei VV.FF. Massimiliano De Santis, il Capo Uffico Comando Guardia di Finanza Magg. Settimio Micheli e il Luogo Tenente Salvatore Baldi e in rappresentanza della scrivente il Presidente Gianluca Marini, il Segretario Generale Gabriele Di Leginio e il Delegato S.L.O. Alessandro Mezzetti.



«A nome di Fc Rieti ci tengo a ringraziare in modo particolare le massime autorità cittadine che si sono adoperate affinché la squadra potesse giocare la sua prima partita ufficiale con la presenza del pubblico. Per la società questa decisione rappresenta una vittoria morale che mi sento di condividere con tutti i miei collaboratori che sin dal primo giorno hanno lavorato alacremente per fare in modo che tutto andasse per il verso giusto. Ora speriamo che la città risponda e che domenica si possa registrare una cornice di pubblico degna della categoria, tenendo conto chiaramente del periodo estivo e del concomitante ponte di Ferragosto».



I tifosi di casa avranno accesso in Tribuna Ovest “Alberto Tomassoni”, mentre i tifosi ospiti verranno dislocati in Curva Sud “Giovanni Fioravanti”. Per l’occasione il prezzo del biglietto (tribuna e curva) sarà di 10 euro, mentre per la fascia d’età 0-14 anni l’ingresso sarà gratuito, ma in entrambi i casi il tagliando d’ingresso (nominativo) dovrà essere richiesto c/o il botteghino dello stadio “Manlio Scopigno” muniti di documento di riconoscimento, come da regolamento.



I biglietti del settore ospiti saranno messi in vendita on line e disponibili sulla piattaforma www.etes.it a partire dal pomeriggio di martedì 14 agosto p.v. fino alle ore 19 di venerdì 17 p.v.

Luned├Č 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58



