RIETI – Un fine settimana di partite per il Rieti. Due test amichevoli in attesa della prima uscita stagionale ufficiale, il 19 contro il Teramo allo Scopigno (a porte chiuse) alle 17.30 per la prima partita del mini-girone H della fase eliminatoria della Coppa Italia di Serie C. Così, domani sabato alle ore 17 presso il comunale "Giacomo Ramacogi" di Cantalice, il Rieti sarà impegnato in una gara amichevole contro il Passo Corese. Il giorno successivo, domenica alle 11.30, sempre presso il campo comunale "Giacomo Ramacogi" di Cantalice, il Rieti sosterrà una gara amichevole contro la Lupa Roma. La formazione, allenata da Marco Amelia, è stata anche l’ultima sfidante del Rieti nel campionato 2018-2019: dopo il 2-2 venne festeggiata la promozione in C allo Scopigno. La Lupa Roma è anche la prima squadra ad aver battuto, a dicembre 2017, il Rieti: fu la prima sconfitta dell’era Parlato, all’ultima giornata d’andata.



E sempre nella giornata di sabato, il numero uno del Rieti, Manthos Poulinakis (è in città da ieri) incontrerà il sindaco Cicchetti in Comune. Un momento di contatto ufficiale tra il primo cittadino e l’imprenditore greco proprietario della società amarantoceleste. E chissà che non si parli anche dei campi e della possibilità che alcune giovanili rischiano di finire a Terni anche per l’inutilizzabilità dell’ex Scia per i campionati nazionali (manto ko, servono anche lavori d’adeguamento).

