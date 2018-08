RIETI - Il Rieti ha individuato in Gianfranco Mancini la persona alla quale affidare la direzione del settore giovanile agonistico.



Allenatore professionista da 13 anni, Mancini è reduce dall’esperienza di Bisceglie dove arrivato per gestire le giovanili del club pugliese, nella seconda parte della stagione si è ritrovato catapultato in serie C, sulla panchina della prima squadra, con la quale ha ottenuto un ottimo 11esimo posto, ad un solo punto dal piazzamento play off del girone C.



Prima ancora dell’esperienza pugliese, Mancini per tre anni è stato responsabile tecnico dell’Udinese per l’area Centro-Sud e ancor prima ha diretto il settore giovanile dello Spal. Esperienze anche con le Nazionali Giovanili di Lega Pro e nelle vesti di Osservatore per il Torino calcio, da allenatore ha diretto squadre come Carpi, Centese e Boca San Lazzaro.



«Ho scelto Rieti perché a me piacciono le sfide – dice Mancini – C’è da ricostruire da zero una serie di situazioni, ma il progetto è importante e soprattutto interessante perché la prerogativa principale del club è quella di puntare sui giovani da valorizzare e questo ci consentirà di avere molti punti di contatto tra la prima squadra e le categorie inferiori. Lo scorso anno a Bisceglie mi sono ritrovato in una situazione analoga e alla fine della stagione ben 4 elementi del vivaio hanno esordito in serie C. Coi giovani serve coraggio – conclude Mancini – una prerogativa che di questi tempi è difficile riscontrare perché sono poche le società disposte a sacrificare il risultato istantaneo in favore di una programmazione a media-lunga scadenza».



Subito a lavoro, il nuovo responsabile del settore giovanile ha organizzato per giovedì 9 e venerdì 10 alle ore 16,30 presso il campo comunale “Ciccaglioni” di Rieti, due raduni selettivi aperti a tutti i calciatori svincolati o in possesso di nulla osta delle società d’appartenenza.



Il primo giorno (giovedì 9) saranno posti sotto osservazione tutti i calciatori presenti, nati negli anni 2003 e 2004, mentre il secondo giorno (venerdì 10) sarà la volta dei nati negli anni 2000, 2001 e 2002.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34



