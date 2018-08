RIETI - Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l'inizio del campionato di serie C alla prima

domenica di settembre, ma nella riunione odierna ha anche deciso di indire un'assemblea per mercoledì 22 agosto a Roma per decidere «se sospendere o meno il campionato in assenza di certezze economico-finanziarie e per la precarietà della governance del calcio italiano».

