di Christian Diociaiuti

PRIMO TEMPO

LA RIPRESA

C'È AMELIA

IL TABELLINO

Rieti

Montespaccato Savoia

Arbitro

Reti

RIETI - Test bagnato dalla pioggia per il Rieti al Ramacogi di Cantalice. Finisce 3-0 (Vasiliou, Xavier e Di Domenicantonio) per gli amarantocelesti, in una gara giocata per larga parte sotto il temporale e segnata, per gli amarantocelesti, dalla fatica della preparazione.Chéu roda ancora il 4-3-3 contro il Montespaccato Savoia di Belli, squadra che prosegue la tradizione dell'Audace Genazzano e rappresenta il quartiere di Montespaccato e si appresta a giocare in Eccellenza laziale. Il Rieti domani riposa, riprende martedì pomeriggio sempre a Cantalice. In attesa di conoscere l'avversario di Coppa - Fermana o Teramo - per cui è decisivo l'incontro di mercoledì al Bonolis. Prima gara ufficiale, in casa o fuori, il 12 agosto.Gara dominata territorialmente dai ragazzi del tecnico portoghese.Il primo tempo finisce 1-0 (c'è una rete annullata per offside a Palma): il gol di Vasiliou (in prova, la sua è una palla che incrocia l'area e beffa l'ex Tassi, bravo in un paio di altre occasioni amarantocelesti) quasi alla mezzora, legittima la supremazia territoriale di un Rieti che approfitta di una condizione fisica avanzata, frutto di tre settimane di lavoro, in confronto coi romani, in ritiro a Terminillo da un paio di giorni. E mentre a metà tempo c'è una sosta per bere, alla mezzora l'acqua arriva dal cielo: un temporale si abbatte sul Ramacogi rallentando la manovra di gioco, col Rieti vicino al raddoppio in un paio di occasioni. Fuga degli spettatori all'interno delle auto posteggiate vicino al campo e giocatori di riserva in piedi sotto il tetto delle panchine per ripararsi prima del duplice fischio.La pioggia allenta nella seconda frazione e i tifosi tornano ai lati del rettangolo di gioco. Chéu inizialmente mantiene il 4-3-3 con gli stessi interpreti dei primo 45' per dargli minutaggio. Cambia totalmente l'undici il Montespaccato, anche in virtù dei pochi giorni di preparazione. La girandola dei cambi dà l'occasione a tutti di fare minuti e il risultato cambia: è 2-0 grazie a Xavier alla mezzora passata. Tommasone prova il tris a meno di 10' dalla fine ma la rete del 3-0 è di Di Domenicantonio, a 5' dalla fine, con un fendente a sinistra del portiere. Sulla scorta del terzo successo in quattro gare amichevoli, il Rieti ora continua a guardare al mercato e a decidere sui ragazzi in prova. Già da domani attesi altri annunci, su tutti quello dello spagnolo Edgar Caparros, centrocampista '97. Rimane osservato speciale il fratello d'arte Mylan Carrasco; tornerà in gruppo il greco Papangelis, sofferente a livello muscolare.Ad assistere alla partita il portiere campione del Mondo, Marco Amelia: l'ex giocatore, ora opinionista tv e allenatore della Lupa Roma, è anche consulente della squadra di Montespaccato. L'ex giallorosso è legato a Rieti dal 2015, ai tempi della Lupa Castelli Romani di casa allo Scopigno. Amelia è legato da un'amicizia nata proprio tre anni fa, con Riccardo Curci.(4-3-3): Chastre (20'st Costa D.), Gallifuoco (40'st Gualtieri), Costa S. (15'st Edgar), Gigli, Dabo (25'st De Nicola); Lukinga (12'st Carrasco), Palma (30'st La Ferrara), Maistro (28'st Landry); Cericola (12'st Di Domenicantonio), Kean (21'st Tommasone), Vasiliou (25'st Xavier). A disposizione: Gualtieri. Allenatore: Chèu.(primo tempo): Tassi, Bernardi A., Tiravia, Romondini, Guiducci, Sismondi, Mastrosanti, Penge, Calì, Ferrari, Sandu. A disposizione: Allenatore: Belli.Montespaccato Savoia (secondo tempo): Cecchetti; Adami, Guiducci, Nanci, Tiravia; Rita, Paruzza, Minciacchi, Gallinucci, Mastrosanti (26'st Bernardi L.), Teti. Allenatore: Belli.: Patacchiola di Rieti.: 26' pt Vasiliou, 34' st Xavier, 40' st Di Domenicantonio.