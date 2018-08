RIETI - Slitta il calendario della serie C e potrebbe slittare anche l'inizio del campionato: il Rieti non conoscerà il 7 agosto il proprio cammino. «Alla luce dell'elevato numero di procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva, il cui esito influirà inevitabilmente sulla Lega Pro, e oltre a proporre uno scenario incerto in ordine alle società che integreranno l'organico del campionato di serie C, la Lega Pro è costretta a prendere atto dell'impossibilità di procedere alla presentazione dei calendari per il 7 agosto prossimo». Lo annuncia, con un comunicato, la Lega Pro.



«Il Direttivo della Lega Pro, convocato per il 6 agosto - si legge - delibererà in merito alla nuova data per la presentazione dei calendari del campionato Serie C stagione sportiva 2018/19 - indicativamente quella del 22 agosto - ai gironi e, svolte le più opportune valutazioni in ordine allo scenario federale e alla conseguenze che a cascata si riversano sulla Lega Pro, delibererà le iniziative da intraprendere in ordine all'inizio del campionato serie C 2018/19».

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:01



