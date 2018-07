di Christian Diociaiuti

IL TECNICO

DOMANI IL TEST

IL DIRETTORE

STAFF

LAVORI ALLO STADIO

TROFEO

RIETI – «Ci hanno tacciato di immobilismo e allora facciamo la conferenza». Inizia con una frecciata del presidente Gianluca Marini, con un sorriso tra la goliardia e il sassolino tolto dalla scarpa, la presentazione del tecnico Ricardo Chéu, dello staff tecnico, del diesse Malù Impasinkatu e del medico sociale Giuliano Di Fazi.È al lavoro dall’inizio della preparazione e oggi si è presentato alla stampa, ai tifosi, alla città: «Sono felice di essere qui – dice Ricardo Chéu - Prometto: in uno-due mesi parlerò italiano. Quando arriva un nuovo tecnico arrivano nuove idee. Una nuova realtà per me, diversa da quella da cui provengo. Ma il calcio è uguale dappertutto. Ci vuole pazienza: ci sono nuovi giocatori, ma sappiamo che strada vogliamo intraprendere. Cerchiamo di costruire qualcosa di duraturo. Per questo dobbiamo e vogliamo lavorare duramente per questo progetto. Voglio seguire questa strada con giocatori giovani e lavorare per innalzare il loro livello. Abbiamo una squadra giovane, ma dobbiamo lavorare per dargli esperienza e alzare il loro livello, stiamo lavorando. L’importante è che tutti mettano la stessa passione per consentire al Rieti di rimanere tanto tempo dove merita».Sul mercato il tecnico viene pungolato: cosa manca a questa squadra giovane? Lui risponde sereno, senza trasmettere alcuna fretta nel voler chiudere la partita dell’allestimento della rosa: «Abbiamo molti giocatori in prova. Serve, ad esempio, un altro portiere, un centrocampista da maglia numero 8 (un playmaker, ndr) e poi una prima punta. Ma già sto lavorando con giovani di qualità. C'è tempo per il mercato: tanti ragazzi sono in prova, altri ne potranno arrivare. Vogliamo giocatori che accettino il progetto».Il presidente Marini aggiunge: «Ci servono più giocatori a livello numerico – chiarisce - Se dobbiamo ingaggiare un 35 enne perché deve passare gli ultimi 2 anni di carriera e prendere lo stipendio, no, non ci interessa – replica a chi chiede maggiore esperienza in mezzo al campo – Ho visto 10 allenamenti di Gigli: nessun “vecchio” rende come lui. E poi guardate l’età media delle squadre che hanno fatto la Lega Pro, ad esempio il Sudtirol. Ovvio che se ci capita un 30enne bravo, ben venga. Altrimenti vediamo».Nelle scorse ore è venuto fuori il nome di un ex Reggina: Giovanni La Camera, oltre 200 presenze in C e 89 presenze in B Un centrale di centrocampo, appunto. «La Camera è uno dei tanti nomi che ci sono stati fatti – aggiunge Marini – ma no, non abbiamo avuto contatti». Poi torna sull’idea di mercato del club: «Ci interessa la qualità. Preferito un Maistro che gioca e l'anno prossimo lo rivendo in Serie A».Domani la gara con il Lecce, un test probante contro un club di B: «L’importante – aggiunge Chéu - è dare minuti ai ragazzi. Abbiamo sulle spalle solo una settimana e mezza di preparazione, ora l'importante è trasmettere l’idea e vederla applicata. E poi sarà una opportunità ai tifosi per vedere le prima gare. Il Lecce è una squadra, ma a me interessa – come dovrà interessare a tutti – vedere come la squadra applica l’idea di gioco e come scarica il lavoro». Chéu giocherà 4-3-3 ma per lui è «importante l’idea, il mio contratto non è basato sul modulo, ma sull’idea di gioco. Voglio una squadra dinamica e che lotti in un campionato fatto anche di lotta, di fisico». Un gioco alla Guardiola? «No, come Ricardo Chéu!» ha sorriso il portoghese, che ha detto di aver avuto già risposta su dinamicità e su forza, impegno, tenacia da mettere in campo, da parte dei ragazzi in campo finora (oggi pomeriggio stop di riposo dopo la seduta mattutina).Non ha dormito per essere a Rieti dopo esser stato ospite, ieri, a Mediaset a Cologno e dopo aver risposto alle domande del sito calciomercato.com in cui ha dichiarato di volere un Rieti modello Udinese, un melting pot di talenti. Malù Impasinkatu, nuovo diesse del Rieti, ha detto di amare il «progetto internazionale del Rieti, è una visione un po’ diversa. Voglio lavorare con giocatori che si sentano nostri e non di passaggio, che abbiano la consapevolezza che il Rieti vuole investire su di loro. Questo è un progetto unico: proprietà straniera, unico tecnico straniero e più giovane, un presidente giovane. Mantenere la categoria è il primo obiettivo, insieme al voler dare una opportunità a chi non ha potuto esprimere il suo potenziale. È un’avventura difficile, ma la supereremo se lavoriamo con passione». Poi una domanda sul girone: condizionerà il modo di lavorare? «Alla fine dobbiamo giocarcela con tutti – aggiunge il diesse - anche noi siamo 11 in campo. E poi, se un girone è difficile, il valore del lavoro è doppio. Se ci fosse un girone da evitare, vorrei solo per le trasferte, per agevolare la vicinanza dei tifosi. Ma per il resto, ovunque finiremo non cambiano vedute o i progetti». Sul girone interviene anche Marini: «Potessi evitare un girone, eviterei il C. Per la logistica». Poi il direttore sportivo torna sul mercato e sui giocatori esperti: «Non fossilizziamoci suo nomi, in campo conta la fame. Partiamo coi giovani, c’è tempo per trovare il "vecchio" che fa al caso nostro. Perché può essere un plus se fa crescere. Ma non si può sbagliare. Vogliamo lasciare un ricordo a Rieti, onorare la maglia. Sui ragazzi possiamo garantire che metteranno tutto l’impegno. E lo dico prima: serve avere linearità nei momenti belli e in quelli brutti».Come preannunciato, il nuovo medico sociale è Giuliano Di Fazi. Negli ultimi due anni è stato il medico dell’Amatrice calcio. Nel suo curriculum anche il ruolo di medico sociale del basket amarantoceleste: «Una scommessa per città, ma mi affascina questa esperienza nuova .Mi sono messo a disposizione per seguire la squadra, in sintonia con staff e club». È stata anche la chance per dare il benvenuto al nuovo vice allenatore, dopo l’addio di Miguel Moreira: di chiama Nuno Barbosa. Con lui i già annunciati Emanuele Maggiani (preparatore dei portieri) e il preparatore atletico Luigi Garofalo.Una domanda anche sui lavori allo stadio necessari per adeguare l’impianto alle richieste della Serie C: «Per la prima è ultima volta sentirete ancora un nocomment. Aspetto, mi fido. L'iter prosegue, senza intoppi ce la facciamo» ha detto Marini. Il Comune ha promesso l’avvio per i primi di agosto.Domani, giovedì 26 Luglio alle ore 20:30 , allo Scopigno di Rieti, si disputerà il primo trofeo di calcio “Città di Rieti - Centro d’Italia”. Si sfideranno Rieti e Lecce. Sarà la prima occasione per vedere la squadra di casa giocare nel suo stadio contro la squadra del Salento, che ha scelto il Terminillo per svolgere il suo raduno estivo in preparazione dell’imminente inizio di stagione sportiva 2018/2019. Proprio per rafforzare l’amicizia tra la Città di Rieti e la Città di Lecce e il Turismo Sportivo che si è generato in queste settimane, la partita sarà trasmessa da diverse emittenti televisive del Salento con spot pubblicitari, appositamente preparati, che mettono in evidenza le bellezze del nostro territorio. Il trofeo verrà consegnato a fine partita dal Consigliere delegato allo Sport Roberto Donati.