RIETI – Altre due ufficialità per il Rieti, nel pomeriggio in cui la squadra si riposa dalla preparazione in corso al Gudini agli ordini di Chéu. In casa Football Club Rieti 1936 sono ufficiali Giuseppe Palma e Gerasimos Papangelis. Sono attualmente sette i giocatori ufficializzati. «A Palma e Papangelis - scrive il Rieti come formula rituale - giunga il benvenuto della società e della città di Rieti».Nato a Napoli il 20 gennaio 1994, centrocampista dai piedi buoni, Giuseppe Palma è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli, prima di esordire in serie C con la maglia del Vicenza nella stagione 2013/2014 (3 presenze, 0 gol). A gennaio dello stesso anno approda alla Paganese, sempre in C, totalizzando altre 9 presenze e realizzando un gol, prima di tornare al Napoli che a febbraio del 2015 lo gira alla squadra Zalgiris Kaunas, formazione che milita nella serie A lituana: 18 presenze ed un gol, che anticipano il suo ritorno in Italia all’Ischia Isolaverde (16 presenze, 1 gol). Nelle ultime due stagioni, Palma ha vestito le maglie di Fc Chiasso (B svizzera) e Mantova (serie D): lo scorso anno per lui 25 presenze, di cui 22 da titolare e un gol. «A Rieti ho trovato un ambiente positivo e carico – dice Palma – La serie C mancava da tanto e tempo e spero di poter dare il mio contributo affinché sia una stagione di assoluto valore».Come il proprietario Poulinakis, ecco un greco pure in campo. Si tratta di Gerasimos Papangelis, nato a Levidi (Grecia) il 24 giugno 1997, Papangelis ricopre il ruolo di terzino sinistro. Proviene dal Gs Kallithea (serie B greca) dove è approdato dopo una prima esperienza nell’Asteras Tripoli (dove ha giocato un altro giocatore accostato al Rieti, il talentuoso attaccante Jaadi), vivaio giovanile emergente tra le academy greche. Vanta anche una presenza in Under 18 greca datata 28 aprile 2015 e numerose partecipazioni a competizioni internazionali delle altre selezioni greche.Si sono accasati a Mantova e alla Gazzetta locale non hanno potuto che ricordare Rieti. Sono Cuffa e Minincleri, ex Rieti ora in D coi lombardi assieme a Scotto, per riportare il biancorosso tra i pro. «Sono molto amico di Tano Caridi - spiega Minincleri - che ho conosciuto al Rezzato prima di trasferirmi a Rieti. Spero di aiutare questa società a tornare dove meritaHo avuto mister Morgia a Pistoia e Siena e so che cosa ci aspetta». «Sono felicissimo di essere in questa città così prestigiosa e calcisticamente importante. Venni a giocare qui ai tempi della B col Padova e ricordo ancora l'entusiasmo del pubblico. Non sono più un ragazzo ma ho ancora voglia di giocare e vincere, come lo scorso anno a Rieti» ha aggiunto Cuffa.