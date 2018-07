di Christian Diociaiuti

RIETI – Nel secondo giorno di preparazione, col Rieti impegnato in una doppia seduta al Gudini, il Rieti ha iniziato a ufficializzare i primi giocatori, mentre registra altri saluti ufficiali, come quello di Tirelli.



EX MILAN E FIORENTINA

Il Fc Rieti srl rende noto che in data odierna sono stati trovati gli accordi economici coi seguenti calciatori: Cosimo Marco La Ferrara e Nicolò Gigli.

La Ferrara è nato a Napoli il 20 aprile 1998, esterno d’attacco, scuola-Milan (tre stagioni con la Primavera), lo scorso anno ha vestito la maglia del Varese, in serie D: in rossonero, l’allora tecnico della prima squadra Vincenzo Montella lo fece esordire in prima squadra nell’amichevole contro il Bournemouth al posto di Luiz Adriano. Rapidità nel breve e dribbling secco sono caratteristiche che, all’occorrenza, gli consentono di giocare anche da trequartista. «Onorato di far parte di questa società – dichiara La Ferrara – qui ci sono tutti i presupposti per far bene. Spero di ripagare la fiducia di chi ha deciso di darmi questa opportunità».

Gigli, invece, è nato a Genzano (Rm) l’11 gennaio 1996, difensore centrale, mancino, alto 195cm è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina per poi esordire in serie C con il Lecce (6 presenze) nella stagione ‘15/’16 prima di tornare al club viola, a febbraio. Nell’ultimo biennio, invece, Gigli è stato in forza al Matera dove ha collezionato 13 presenze complessive. «Sono molto motivato – dichiara Gigli – ho voglia di dare il mio contributo in questa nuova avventura. Rieti è una piazza importante, qui ci sono tutti i presupposti per fare bene».



C’È ANCHE L’INTER

«FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Davide Costa e Vincenzo Tommasone al Rieti: il portiere classe '96 ceduto a titolo definitivo, l'attaccante classe '95 si trasferisce a titolo temporaneo annuale» scrive l’Inter sul suo sito ufficiale. I nomi dei due calciatori già figuravano nella lista dei convocati e sono a disposizione di Chéu.



TIRELLI A CASSINO

E mentre a Latina, Parlato e Dionisi cercano un altro titolo con la maglia del Latina, Di Santo e Marcheggiani tenteranno l’impressa insieme a Tirelli con la maglia del Cassino. Ufficiale il passaggio dell’ex capitano amarantoceleste, dopo tre stagioni allo Scopigno, alla squadra di mister Urbano e patron Rossi. Nei giorni scorsi Tirelli aveva detto: «Aver fatto parte della Rieti Calcio ed esserne stato il Capitano per me è motivo di grande orgoglio. Ora le nostre strade si dividono, ma sono certo che questo non è un addio ma solo un arrivederci».

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA