di Christian Diociaiuti

RIETI - Marini ha annunciato un budget di un milione di euro per la prima squadra, obiettivo salvezza il primo anno e playoff entro il terzo e ha praticamente confermato Torma ds e guida delle giovanili. C’è pure una lista di giocatori prossimi alla firma. Dopo il centrocampista centrale Palma (ex Napoli) e il portiere Benassi (svincolato, ex Casertana, sì ai contatti ma dubbi sull’ingaggio), ecco altri nomi di giocatori dati per certi. Gli amarantocelesti pescano dall’Inter: c’è il sì del portiere Davide Costa, 1996 di Bassano del Grappa, con trascorsi (in prestito) proprio ai giallorossi (solo una presenza in Coppa nell’ultima stagione, a Gubbio, prima di tornare a Bassano), ma anche al Vicenza e al Francavilla. Ok anche da Vincenzo Tommasone, seconda punta 1995 svincolato, pure lui ex Inter, in prestito a Santarcangelo (quest’anno otto presenze, un gol), Reggina e Paganese. Il suo procuratore è Mino Raiola stando a Trasfermarkt. E sempre il procuratore di Balotelli cura gli interessi di un altro che ha detto sì al Rieti: l’ex Fiorentina, di proprietà della Ternana, Nicolò Gigli, che ha giocato pure a Lecce e Matera. Una formalità il sì di Jens Janse (1986, ex Venlo in Eredivisie), che sarà a Rieti domani per la firma, e della seconda punta Mattia Paparelli (’93, Sangimignano). Due giocatori raggiungeranno, poi, il tecnico Chéu dal Portogallo.

Mercoled├Č 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42



