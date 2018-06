di Christian Diociaiuti

RIETI – Inizia una settimana decisiva per il Rieti. Tra stadio, nuovo assetto societario e definizione del programma per la Serie C, questi primi giorni di giugno saranno dirimenti: tutti aspettano le parole di patron Curci, che sembra essere vicino a una svolta in termini di trattative per il nuovo socio, cercato da quasi un anno e presumibilmente vicino alla definizione. Il patron non ha mai nascosto di non voler perdere tempo e non farne perdere alla squadra verso la nuova stagione di C e vuole che il nuovo assetto società possa dare risposte ai giocatori uscenti - che ora sono nel pieno delle vacanze, tra saluti e foto dai loro luoghi d'origine - e tecnico Parlato che, corteggiato da diverse piazze, viene invitato da tutto l'ambiente a rimanere allo Scopigno, e nei giorni passati si era dimostrato disponibile a intavolare una trattativa.

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA