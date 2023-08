La serie B dei reatini: sorride solo D'Urso. Dionisi fuori rosa aspetta il Lecco, Valeri in tribuna e Vallocchia ko

RIETI - Non è iniziata sotto una buona stella, il campionato di Serie B 2023/'24 per i quattro calciatori reatini presenti tra le 19 squadre iscritte (aspettando il Tar sulla riammissione di una tra Reggina e Perugia). Destini e situazioni sportive diverse tra loro per Federico Dionisi (Ascoli), Christian D'Urso (Cosenza), Emanuele Valeri (Cremonese) e Andrea Vallocchia (Reggiana), alcuni dei quali alle prese con rinnovi contrattuali, cambi di maglia e infortuni.

CAPITANO ALLA PORTA

Iniziamo dal veterano della cadetteria, ossia Dionisi, capitano dei bianconeri, messo al momento ai margini della prima squadra. Con 117 gol in 358 presenze, l'attaccante originario di Cantalice è l'unico calciatore in attività (insieme a Ciccio Caputo, attualmente in serie A con l'Empoli), che può scalare la classifica all time dei bomber di serie B e superare il leader Stefan Schwoch, in testa con 135 gol. Ma la situazione che sta vivendo ad Ascoli lo penalizza oltremodo, tant'è che da qualche giorno ormai Dionisi sta ragionando sull'addio: chi preme fortemente per avere il 36enne è il Lecco, che dopo la storica promozione in serie B, ha bisogno di rinforzarsi proprio in attacco. Per Dionisi la piazza lombarda potrebbe rappresentare un ulteriore trampolino di lancio verso un fine carriera da protagonista, magari riuscendo a mettere a segno quei 19 gol necessari per diventare l'attaccante italiano ad aver realizzato più marcature in serie B.

ASSIST E TRE PUNTI

Chi in questo momento sorride e se la gode, invece, è Christian D'Urso (26), che all'esordio sabato proprio contro l'Ascoli di Dionisi, è rimasto in campo per 58' nel 3-0 inferto ai bianconero, servendo al giovanissimo Alessandro Arioli l'assist per il gol del momentaneo 2-0. Una rete, peraltro, che l'autore difficilmente dimenticherà essendo la prima in assoluto in B, all'esordio in maglia rossoblù.

NO RINNOVO, NO CAMPO

Fase di stallo e frizioni con la società, invece, per Emanuele Valeri che sabato allo 'Zini' ha saltato l'esordio casalingo della Cremonese contro il Catanzaro (0-0) per questioni legate al rinnovo contrattuale.

Nella conferenza stampa pre-gara è stato lo stesso tecnico dei grigiorossi Davide Ballardini a spiegare i motivi della non convocazione dell'esterno mancino sabino. "Valeri - ha detto - non è convocato perché la società ha deciso di agire in questo modo. Punto. Non è certamente un discorso tecnico, sapete bene anche voi qual è la situazione. Ma non è una decisione tecnica". In estate più volte il nome di Valeri è stato più volte accostato alla Lazio - squadra di cui è anche tifoso - ma anche a Torino e Genoa, oltre a un'offerta proveniente dall'Inghilterra, per stessa ammissione del suo agente. Il contratto di Valeri è in scadenza il 30 giugno prossimo e la Cremonese vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero in estate.

FERMO AI BOX

Ancora qualche giorno di lavoro differenziato, infine, per Andrea Vallocchia, alle prese con un problema a un tallone che oltre ad avergli fatto saltare l'esordio (vincente) della Reggiana in Coppa Italia contro il Monza, sarà costretto ad assistere dalla tribuna anche la sfida col Cittadella in programma domenica 20 agosto alle 20,30 al Tombolato. Il 26enne centrocampista reatino che lo scorso anno ha contribuito fattivamente al ritorno in serie B dei granata, gode della stima del tecnico Alessandro Nesta (altro sabino presente in cadetteria, essendo di Collevecchio) e una volta recuperata la condizione fisica ideale sarà di nuovo in campo con la sua maglia numero 6.