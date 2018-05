di Christian Diociaiuti

RIETI – In Francia, Germania, Inghilterra e Spagna erano già una realtà. E come tutte le cose hanno una doppia sfaccettatura e più interpretazioni. Ma le seconde squadre (o squadre B) delle big ci sono e funzionano. Mancavano in Italia e dalla stagione 2017-2018 saranno in campo. E al Rieti cosa, interessa e cosa cambia? Di certo non gli toglieranno il posto in C, ma gli amarantocelesti appena promossi terza serie potrebbero ritrovarsele di fronte. Perché? Le seconde squadre dei club che lo vorranno, così come disposto dalla Figc, andranno infatti a completare gli organici della Serie C. Quest’anno zoppa (56 squadre), la terza serie completerà i quadri ripescando in quest’ordine: una seconda squadra di A, una retrocessa dalla C e una vincente i playoff di D, ricominciando fino al completamento. Fucine di giovani talenti, che almeno all’alba della carriera non trovano spazio in prima squadra, sono date come pronte a sbarcare in C: tra queste il Torino, l’Atalanta, ma pure la Roma, la Juve e l’Inter. E a seconda del girone in cui verrà inserita e di quante ne verranno ripescate (stando così i numeri, sarebbero due, ma l’estate della Serie C è sempre piena di sorprese…), il Rieti potrebbe ritrovarsene una o più davanti. I club della massima serie interessati dovranno presentare la domanda d'iscrizione entro il 27 luglio, “termine perentorio” scrive la Figc, che fa capire come l’ufficializzazione di organici e poi dei gironi, siano una questione a cavallo tra fine luglio e inizio agosto.



PARLA COSTACURTA

«È una riforma di cui il calcio italiano sentiva l’esigenza per allinearci e per provare a colmare il gap con gli altri movimenti calcistici europei – afferma il vice commissario Figc, Alessandro “Billy” Costacurta – perché consentirà a tanti giovani calciatori di maturare e far crescere la qualità dei nostri campionati e delle Nazionali azzurre, a partire dall’Under 21». La decisione della Figc è stata seguita da uno sciame di reazioni, a partire da altri vertici del calcio italiano fino alle squadre interessate. Ma una cosa è certa: la visibilità del campionato di C è pronta ad aumentare grazie alle big. E al Rieti non può che fare comodo.



AMMISSIONE AL CAMPIONATO

«In caso di vacanza di organico nel Campionato Serie C 2018/2019, l’ordine d’integrazione sarà il seguente: una Seconda squadra di Serie A, una società retrocessa dalla Serie C e una società che abbia disputato il Campionato di Interregionale. Con separato provvedimento, saranno pubblicate distinte graduatorie sulla base dei criteri che verranno definiti» scrivono dalla Figc. In buona sostanza serve un ranking per i club di A nella speciale graduatoria che poi andrà a “mischiarsi” con le altre due, delle retrocesse dalla C e delle squadre di Lnd. La Figc ha stabilito che i club di A, qualora vogliano una seconda squadra in C, debbano «versare in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico un contributo straordinario di euro 1.200.000,00, che verrà richiesto per ogni anno di iscrizione».



PROMOZIONI E RETROCESSIONI

«La Seconda squadra potrà al termine del Campionato di Serie C, essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore. Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della Seconda squadra nella medesima categoria, la Seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore. In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato di Serie D, la società di riferimento non potrà iscriversi al Campionato dilettantistico e potrà accedere con la Seconda squadra al Campionato di Serie C successivo, una volta che siano state soddisfatte le richieste delle nuove Seconde squadre. Le Seconde squadre delle società di Serie A non potranno partecipare alla Coppa Italia Serie A, mentre parteciperanno alla Coppa Italia Serie C». aggiunge la Figc.



CALCIATORI IN ROSA

«Le Seconde squadre – si legge nel comunicato ufficiale della Figc - potranno inserire nella distinta di gara 23 calciatori, di cui 19 calciatori nati dal 1 gennaio 1996 e da non più di 4 calciatori, tra cui uno nel ruolo di portiere, nati prima del 1 gennaio 1996, a condizione che questi ultimi non siano inseriti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A e non abbiano disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Almeno 16 calciatori inseriti nella distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla Figc per almeno sette stagioni sportive. Nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la Seconda squadra, con la precisazione che nell’ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 5 presenze nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla Seconda squadra. In caso di squalifica, il calciatore sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella Seconda squadra». Insomma: sarà impossibile vedere Icardi o De Rossi giocare contro il Rieti.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA