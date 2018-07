di Michel Saburri

RIETI - Simone Scaricamazza sarà il nuovo allenatore del Selci. La società del neo presidente Federico Tessicini si è subito messa al lavoro per mandare in archivio la passata stagione e tornare a guardare con ottimismo al prossimo campionato di Seconda categoria. Il nuovo tecnico avrà al suo fianco, in qualità di viceallenatore, Daniele Valenti.



Calcisticamente parlando Simone Scaricamazza non ha bisogno di presentazioni: ottima carriera da calciatore in cui tra l’altro ha vinto 3 campionati di Promozione e 3 di Prima categoria. In qualità di allenatore invece ha portato la juniores del Valle del Tevere a giocarsi il campionato regionale dopo aver vinto anche il Trofeo Ciccaglioni. Sulla pagina facebook della società ha dichiarato: «Ho accettato con molto piacere la proposta del presidente Tessicini sia per la grande amicizia e professionalità che ci lega, sia per ambizione personale, perché da tempo sognavo di allenare una prima squadra. Il progetto Selci mi ha affascinato - continua - e non ho saputo dire di no! L’obiettivo, in primis, è quello di contribuire alla crescita, a livello sportivo ma soprattutto umano, dei ragazzi del posto, inculcando loro la mentalità da sportivo con la quale sono cresciuto e mettendo a loro disposizione la mia esperienza nel settore e le mie competenze tecniche. Stiamo lavorando duramente, con tutto lo staff alla costruzione di una rosa competitiva che possa regalarci qualche soddisfazione in campo, ma anche e soprattutto fuori. Volevo ringraziare il Presidente e tutti i soci per la possibilità che mi stanno offendo e lanciare un appello a tutta la popolazione affinché ci sostenga, con la propria presenza , durante tutta la stagione! Ci vediamo al Fabio Gori!» .



Per quanto riguarda la juniores provinciale invece riconfermati alla guida della squadra Massimo Tichetti e Daniele Valenti: «L’obiettivo - dichiara Valenti - è quello di dare e tirar fuori dai ragazzi il 100%, senza accontentarsi mai, per cercare di crescere costantemente, sia calcisticamente che a livello umano, dal primo all’ultimo giorno. Ci tengo a ringraziare la dirigenza delle passate stagioni e quella attuale con la quale stiamo per affrontare questa nuova avventura, nella speranza di fare bene e migliorarsi sempre, insieme! Forza Selci».



Anche Massimo Tichetti ringrazia il presidente e afferma: «Migliorarsi ed aiutare i compagni a migliorare! Mi rimetterò in gioco anche come calciatore nella speranza di poter dare ai ragazzi un esempio concreto di serietà, determinazione, costanza e professionalità».

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA