RIETI - Derby dal "sapore" particolare al campo "Francesco Luchetti" nella decima giornata di andata del campionato di Seconda categoria.



Il Torri in Sabina incontra il Selci ed al termine dei novanta minuti di gioco si prosegue con un invitante terzo tempo a base di penne all'arrabbiata e vino a volontà dove giocatori, dirigenti e tifosi si ritrovano a festeggiare tutti insieme nel segno di quell'amicizia che da sempre regna tra le due società sabine. È anche la gara di due autentiche colonne del calcio sabino che oggi si ritrovano di fronte: Giampiero Sabuzi (46 anni) e Rocco Giorgini (45).

Il verdetto del campo regala un pareggio per 1-1 con i padroni di casa che approfittano al 13' di un errato disimpegno dei difensori avversari e Spurio impegna Farroni in una respinta provvidenziale. Lo stesso portiere ospite si ripete al 15' con un intervento decisivo su Bussotti. Il Selci reagisce al 17' con un'azione di Borriello ma il pallone termina a lato ed al 20' arriva il gol del vantaggio del Torri con una deviazione di testa di Boccadamo su assist di Spurio. Passano quattro minuti e c'è il pareggio del Selci con Carosi che si fa trovare pronto alla deviazione in rete dopo una punizione calciata da Luca. Al 26' Donati centra il palo su una punizione di Di Rocco ed al 34' occasione per la squadra ospite con un'avanzata di Borriello e tiro di potenza che lambisce il montante della porta difesa da Di Loreto. Al 40' finisce poco alto un bel colpo di testa di Sakho su assist di Carosi.

Nella ripresa il gioco è più spezzettato e la gara scorre via senza particolari sussulti. Al 5' Farroni è bravo alla deviazione in angolo sul tiro di Donati e due minuti dopo dalla parte opposta occasione per Borriello con deviazione in angolo; l'azione si conclude poi con un tiro da fuori area di Migliorati che termina fuori. Il Torri chiude la gara in dieci per l'espulsione di Di Rocco al 38' dovuta alla seconda ammonizione.

Da segnalare l'intervento dei sanitari dell'ambulanza alla fine del primo tempo ed al termine della gara: nel primo caso per una ferita all'arcata sopraccigliare destra di Pelliccione e nel secondo per una ferita al mento di Boccadamo. In entrambi i casi i giocatori sono stati medicati sul posto ed hanno poi regolarmenre lasciato l'impianto sportivo.



I COMMENTI

Emanuele Renzi, tecnico Torri in Sabina

«Un pareggio giusto anche se all'inizio avevamo creato più occasioni noi. Speriamo di fare punti nelle prossime gare: la classifica del girone è corta e dobbiamo portarci in una posizione di maggior sicurezza».



Fabrizio Del Bianco, presidente Torri in Sabina

«Il terzo tempo di oggi vuole essere un segnale di amicizia per tutti noi, indipendentemente dal punteggio scaturito al termine della partita. Agonismo in campo, cordialità e amicizia nel post-gara: è quello che conta di più».



Simone Scaricamazza, tecnico Selci

«Un classico derby tra due squadre che si conoscono bene; con un pò più di lucidità potevamo anche vincere e siamo stati bravi a riprenderla subito dopo il vantaggio degli avversari. Il gioco ha risentito delle troppe interruzioni, soprattutto nella ripresa».



Tiziano Fioravanti, direttore sportivo Selci

«Un pareggio giusto tra due società dove la rivalità è solo sportiva ma tra le quali regna rispetto e amicizia come dimostrato dal "terzo tempi" di oggi. Sicuramente una bella giornata di sport».



IL TABELLINO

Torri in Sabina: Di Loreto, Mercuri, Boccadamo (35' st Gjytzeli), Villanucci, Giorgini, Sidori (13' st Movila), Latini (24' st Casali), Di Rocco, Bussotti (20' st A.Adami), Donati, Spurio. A disp. Broggi, Proietti, R.Adami, Tocci, Borgucci. All.ri Alessandro Tiburzi e Emanuele Renzi

Selci: Farroni, Di Paolo, Sabuzi, Bontempi, Sakho, Pelliccione (36' pt Prudenti), Migliorati, Luca, Borriello (9' st Benedetti), Luciani (22' st Mocci), Carosi (35' st Tessicini). A disp. Zanghi, Magrini, Antonini, Coppari, Noor. All. Simone Scaricamazza

Arbitro: Ascione di Roma1

Reti: 20' pt Boccadamo, 24' pt Carosi

Note: espulso 38'st Di Rocco per seconda ammonizione; ammoniti Di Rocco, Boccadamo, Bontempi

Angoli: 2-5

