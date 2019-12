RISULTATI E MARCATORI, X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella decima giornata di Seconda categoria, arriva la nona vittoria per la prima della classe Fiamignano Equicola, che ha battuto di misura in trasferta la matricola Posta. Ben 6 le gare terminate in pareggio: sono terminate 0-0 i match che vedevano Cittareale, Moricone e Sporting Corvaro sfidare rispettivamente Casperia, Centro Italia Micioccoli ed Atletico Torano, mentre 1-1 è il finale del derby sabino Torri in Sabina-Selci, di quello reatino tra S.Susanna ed Atletico Cantalice e della sfida d’alta quota tra Poggio S.Lorenzo e Piazza Tevere. Infine, vittoria esterna di misura per il Velinia ai danni del Monte S.Giovanni: la gara si è conclusa con il punteggio di 0-1.Cittareale-Casperia 0-0Monte S.Giovanni-Velinia 0-1Moricone-Centro Italia Micioccoli 0-0Poggio S.Lorenzo-Piazza Tevere 1-1: Cann (PSL), Miniucchi (PT)Posta-Fiamignano Equicola 1-2: Ciorba (P), F.Ottaviani, A.Anselmi (FE)S.Susanna-Atletico Cantalice 1-1: Di Battista (AC)Sporting Corvaro-Atletico Torano 0-0Torri in Sabina-Selci 1-1: Boccadamo (T), Carosi (S)Fiamignano Equicola 28Poggio San Lorenzo 19Selci 18Piazza Tevere* 17Moricone 16Santa Susanna, Centro Italia Micioccoli 15Atletico Cantalice 14Atletico Torano, Sporting Corvaro, Cittareale, Velinia 11Posta, Torri in Sabina 9Monte San Giovanni 6Casperia* 5* gare in meno