Un gol di Colletti regala al Torri tre punti d'oro contro il Velinia: 1-0. Tabellino e commenti

RIETI – Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria un gol di Simone Colletti realizzato nella fase finale del primo tempo regala al Torri in Sabina tre punti importantissimi per la classifica contro il Velinia che al campo “Luchetti” lotta fino al 90’ per cercare almeno il pareggio ma al fischio finale sono i padroni di casa a festeggiare.

Il primo tempo

Al primo minuto di gioco al Torri viene annullato un gol per fuorigioco di Abdrhman ed al 3’ è bravo Nicoletti a neutralizzare un tiro dello stesso giocatore. Al 14’ ci prova il capitano Bertoldi con una conclusione dalla distanza che termina alta e lo stesso avviene al 16’ su un nuovo tentativo di Abdrhman. Al 18’ ancora Nicoletti si fa trovare pronto sul tiro di Tocci mentre dalla parte opposta è Roselli a replicare con una girata al volo che termina a lato. Al 30’ ottimo intervento difensivo di Volpi su una giocata dello stesso Roselli ed al 31’ non dà esito una combinazione Latini-Colletti-Abdrhman col pallone che termina in calcio d’angolo. Al 33’ altro tentativo da lontano di Alberto Saulli per gli ospiti ed al 34’ Pessi colpisce la traversa su una punizione dal limite battuta da Bertoldi. Al 38’ bel tiro di Graziani respinto da Francescangeli ed al 39’ arriva il gol-partita: Tocci ruba palla agli avversari e serve alla perfezione Colletti che si fa trovare pronto in area e batte Nicoletti.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con un’incursione di Latini respinta da Nicoletti ed al 12’ Bertoldi serve Antonelli su calcio di punizione concesso per fallo su Latini ma la difesa avversaria si fa trovare pronta alla respinta. Al 16’ Francescangeli blocca un tiro di Tosoni ed al 31’ è Balducci, sotto porta, a mancare la deviazione vincente. Al 35’ Tosoni sfiora il palo ed al 42’ Torri ancora pericoloso con Balducci ma Nicoletti non si fa sorprendere deviando sopra la traversa il tiro dello stesso giocatore ed i successivi tentativi di Antonelli e Mancini. Ultimo tentativo del Velinia con Petitta in pieno recupero ma Francescangeli blocca con sicurezza.

I commenti

Simone Magrini, dirigente Torri in Sabina

«Tre punti fondamentali per la corsa salvezza che ci danno fiducia dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana. Una vittoria che serviva assolutamente e che è arrivata; ora si torna a lavorare in vista del recupero di sabato prossimo con l’Alto Lazio».

Mauro Lucarelli, dirigente Velinia

«Un episodio ha deciso la gara ed è un peccato non essere riusciti a finalizzare le occasioni create. Un pareggio sarebbe stato sicuramente più giusto ma nel calcio chi sbaglia non vince e purtroppo oggi per noi è stato così».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Sidori, Colletti, Iacobelli (15’st Boccadamo), Volpi, Pessi, Antonelli, Tocci, Abdrhman (7’st Balducci), Bertoldi, Latini (15’st Mancini). A disp. Broggi, Ferraioli, Rega, Splendori. All. Andrea Milano

Velinia: Nicoletti, Fainelli (35’st Moronti), Longhi (25’pt Petitta), L.Saulli, Tosoni, A.Saulli, Di Stefano (7’st Mannetti), Lucarelli, Roselli, Del Sole, Graziani (1’st Ciotti). A disp. Cardellini. All. Stefano Sinibaldi

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Marcatore: 39’pt Colletti

Note: ammoniti Iacobelli, Boccadamo, Lucarelli; angoli 6-3