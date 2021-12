Il Torri in Sabina mette a segno il poker alla Torpedo: 4-1. Tabellino e commenti

RIETI - Nell’ottava giornata del campionato di Seconda vittoria importante del Torri in Sabina che al campo “Francesco Luchetti” batte la Torpedo per 4-1 confermando fondate ambizioni per le zone di alta classifica.

Il primo tempo

Partenza a ritmi elevati e dopo un solo minuto Splendori impegna i difensori avversari che rinviano il pallone e partono in contropiede con Francia ma è bravo Broggi a deviare in angolo. Al 3’ occasione d’oro per Filippi ma un rimbalzo tradisce il centravanti che non riesce a deviare in porta ma il gol è nell’aria ed arriva al 6’: Adami batte un calcio d’angolo e sotto rete si fa trovare pronto Schiavetti che batte Masiello per l’1-0. Dopo due minuti il Torri potrebbe raddoppiare su calcio di rigore: Splendori viene atterrato in area e l’ottimo arbitro Bertoldi (trascorsi in Eccellenza ad alto livello) concede ai padroni di casa la massima punizione. S’incarica del tiro dal dischetto Filippi ma Masiello respinge e sventa il pericolo. La Torpedo non demorde ed al 12’ si rende pericolosa con una combinazione tra Muggia e Paglia ma il pallone termina alto. Al 21’ ancora il Torri ci riprova con un tiro al volo di Bertoldi che termina a fil di palo ed al 30’ lo stesso giocatore serve Movila ma la conclusione è a fondo campo. Al 34’ Schiavetti impegna Masiello in una respinta d’intuito ed al 39’ Splendori manda alto su punizione dal limite concessa per fallo su Filippi.

La ripresa

La ripresa inizia con un nuovo tentativo di Filippi respinto con i piedi da Masiello ed al 12’ Movila conclude a fil di palo un cross di Filippi. Al 13’ gol-capolavoro di Mercuri che scatta sulla fascia destra ed in diagonale lascia partire un gran tiro che non dà scampo a Masiello per il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Ancora il portiere ospite si salva sui tentativi di Schiavetti al 15’ e di Filippi al 21’ su suggerimento di Mercuri. Al 25’ arriva il terzo gol del Torri al termine di un’azione da applausi tra Movila e Filippi con rete di quest’ultimo ed al 30’ arriva il quarto gol con Filippi che ricambia il servizio a Movila che batte Masiello. Al 37’ è bravo Broggi a respingere un tiro di Grifoni ed al 40’viene deviato in angolo un tiro di Tocci servito da Filippi.

I commenti

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina: «Una vittoria indiscutibile al termine di una gara in crescendo dove abbiamo mostrato concretezza e voglia di combattere soprattutto nel secondo tempo dove è emerso il piglio giusto con cui si devono affrontare le partite. Siamo in miglioramento e siamo soddisfatti di risultato e prestazione».

Marco Blasi, dirigente Torpedo: «Un primo tempo equilibrato ma nel secondo siamo scesi fisicamente e molte assenze importanti hanno pregiudicato il nostro gioco. Una gara comunque corretta e ben diretta da un ottimo arbitro».

Il tabellino

Torri in Sabina: Broggi, Di Carlo (27’vst Tocci), Adami, Splendori (1’vst Boccadamo, 30’vst Proietti), Giorgini, Sidori, Bertoldi, Schiavetti (44’vst Ceccani), Filippi, Movila (35’vst Casali), Mercuri. A disp. Molinaro, Grossi, Colletti. All. Federico Chini

Torpedo: E.Masiello, Ficorilli (16’ st Clementini), Mattei (24’ st Nobili), Fattori (1’ st Angelucci), Cordeschi, Marrocchi (20’ pt Pezzotti), Francia (16’ st Rinaldi), Muggia, Paglia, Grifoni, Rossi. A disp. Barbante, Riccardi, Colasanti, M.Masiello. All. Gianluca Basilici

Marcatori: 6’ pt Schiavetti, 19’ pt Rossi, 13’ st Mercuri, 25’ st Filippi, 30’ st Movila

Arbitro: Bertoldi di Roma2

Note: angoli 10-3