Andrea Capulli sarà il tecnico di Torri Stimigliano: «Progetto ambizioso, sono entusiasta»

RIETI - La nuova realtà dell’Asd Torri Stimigliano è pronta ad ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione di Seconda categoria. La prima squadra sarà affidata ad Andrea Capulli, che ha passato gli ultimi tre anni sulla panchina di Casperia, vincendo anche un campionato di Seconda. Una firma di spessore per la società del presidente Simone Magrini: mister Capulli, dopo aver lottato a lungo nella passata stagione per le prime posizioni del girone B di Prima, è pronto a dare il proprio contributo per fare un campionato importante.

Le parole di mister Capulli

«Saluto Casperia dove ho passato probabilmente gli anni più belli della mia vita calcistica, vincendo un campionato e facendo due ottimi anni in Prima. Voglio ringraziare tutti, a partire dai vertici Massimo Ceci e Daniele Sellitri fino a tutti i dirigenti con cui ho avuto il piacere di lavorare.

La decisione di lasciare è stata presa a malincuore, dopo un riassetto dirigenziale e mancando figure per me importanti ho preso questa scelta, rimanendo comunque in ottimi rapporti. Allo stesso tempo inizio questa avventura con entusiasmo, in una società nuova e piena di ambizioni. Mi ha colpito subito il progetto, è una realtà con le idee chiare che vuole crescere e che punta a fare il salto di categoria nei prossimi anni. Non vedo l’ora di cominciare questa avventura. L’Asd Torri Stimigliano mi ha fatto sentire subito al centro del progetto, dandomi importanza, cosa che mi era successa già anche a Casperia. Il progetto è entusiasmante, vogliamo mettere le basi per fare un campionato importante».