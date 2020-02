RIETI – Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria il Torri in Sabina pareggia per 2-2 al campo “Francesco Luchetti” con il Santa Susanna.



Una gara di buon livello tecnico che al fischio di chiusura regista qualche momento di nervosismo tra i giocatori ma che i dirigenti delle due squadre riportano poi alla tranquillità.Potrebbero esserci comunque alcuni provvedimenti disciplinari visto che il direttore di gara prima di rientrare nello spogliatoio effettuava diverse annotazioni sul proprio taccuino.

IL PRIMO TEMPO

La gara inizia con il Torri all’attacco e dopo quattro minuti passa in vantaggio con un bel gol di Capati, abile a riprendere un rinvio dei difensori avversari ed a battere Lodovici con un tiro di precisione. Replica subito il Santa Susanna che al 13’ si vede respingere per due volte una punizione dal limite di Bianchetti che Paolucci indirizza verso la porta avversaria e dopo due minuti è lo stesso Paolucci a realizzare il gol del pareggio con una pronta girata in area. Al 35’ nuovo vantaggio del Torri e c’è ancora la giocata di Capati ad impegnare il portiere avversario ma sulla respinta si fa trovare pronto Latini per realizzare il 2-1. Il Santa Susanna comunque non si dà per vinto e pareggia al 38’ con un tiro in diagonale di Marchioni. Il primo tempo si chiude con una bella azione di Movila al 43’ ed un tiro in corsa di Porazzini dalla parte opposta ma in entrambi i casi il pallone termina a lato della porta.

LA RIPRESA

La ripresa registra al 9’ un intervento provvidenziale di Cristian Lodovici su punizione di Di Rocco ed al 12’ una traversa colpita da Latini con un tiro dalla linea di fondo. Replica al 16’ Porazzini con una deviazione da centro area che termina di poco a lato. Al 24’ il Santa Susanna resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Paolucci per una trattenuta su Villanucci: un provvedimento apparso eccessivo e che meritava probabilmente la sola ammonizione. Un minuto dopo Capati si presenta da solo davanti al portiere avversario ma calcia alto ed al 30’ grande intervento di Di Loreto che respinge un tiro di potenza di Marchioni. Al 35’ una combinazione Di Rocco-Bussotti-Tocci si chiude con una parata di Lodovici. Al 45’ anche il Torri resta in dieci per l’espulsione di Donati.

I COMMENTI

Emanuele Renzi, tecnico Torri in Sabina: «C’è rammarico per essere passati due volte in vantaggio e poi siamo stati raggiunti. Abbiamo disputato comunque una buona gara contro un valido avversario e dobbiamo andare avanti con fiducia credendo nei nostri mezzi e sfruttando magari in modo migliore le occasioni che creiamo».

Stefano Chiaretti, tecnico Santa Susanna: «Siamo stati bravi e sono soddisfatto in generale della prestazione offerta dai nostri giocatori. Abbiamo concesso troppo in difesa in occasione delle reti realizzate dagli avversari e dispiace per aver subito un’espulsione assolutamente eccessiva».



IL TABELLINO

Torri in Sabina: Di Loreto, Sidori, Gjyzeli, Di Rocco, Villanucci (37’ st Boccadamo), Movila (35’ st Tocci), Latini, Proietti (20’ st Polletti), Bussotti (38’ st Borgucci), Donati, Capati (35’ st Farinelli). A disp. Broggi, Susca. All. Emanuele Renzi

Santa Susanna: C.Lodovici, M.Lodovici, Djasy, Barbato, Basile, Nicolò, Cattolini (20’ st Paniconi), Porazzini (37’ st Perazzi), Paolucci, Marchioni, Bianchetti. A disp. Santucci, Colarieti. All. Stefano Chiaretti

Arbitro: Pellecchia di Ciampino

Reti: 4’ pt Capati, 15’ pt Paolucci, 35’ pt Latini, 38’ pt Marchioni

Note: espulsi 24’ st Paolucci, 45’ st Donati; ammoniti Polletti e Villanucci; angoli: 5-1

15:17

