Torri e Monte San Giovanni si dividono la posta al debutto: 1-1. I commenti e il tabellino

Domenica 17 Ottobre 2021, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 15:05

RIETI – Nella prima giornata del campionato di Seconda categoria finisce in parità (1-1) al campo Luchetti l’incontro tra il Torri in Sabina ed il Monte San Giovanni. Un pareggio che alla fine soddisfa entrambe le squadre anche se gli ospiti recriminano per un calcio di rigore non realizzato all’inizio del secondo tempo.

Il primo tempo

I padroni di casa schierano una formazione condizionata da diverse assenze ma partono subito all’attacco ed al 2’ Filippi si procura una punizione al limite dell’area: Movila appoggia il pallone a Proietti ma la conclusione termina alta. Replicano gli ospiti dopo due minuti con Caprioli ma il pallone anche stavolta supera la traversa. Al 20’ Filippi s’invola sulla fascia destra ma recupera deviando in angolo Giampiero Mei ed al 23’Caprioli si vede respingere una conclusione dai difensori avversari. Bella azione del Torri al 29’ con uno scambio volante Movila-Filippi e girata di Schiavetti che sfiora il palo. Al 31’ De Angelis, in precarie condizioni fisiche, blocca una conclusione di Della Ciana mentre il Monte San Giovanni ci riprova al 34’ con un tiro di Mariani deviato in angolo e sull’azione successiva Antonetti si vede ribattere ancora la conclusione. Finale di primo tempo con il Torri in attacco: al 39’ De Angelis devia un bel tiro di Movila e al 40’ per un fallo di Garcia su Adami l’arbitro reatino Jacopo Bertini (ottima la sua direzione di gara) concede una punizione dal limite dell’area che Filippi calcia di potenza ma è bravo De Angelis a bloccare il pallone in due tempi.

La ripresa

Il secondo tempo regala subito emozioni. Al 1’ Iacobelli atterra in area Garcia ed è rigore: va sul dischetto Caprioli ma Di Loreto si supera e respinge il tiro tra gli applausi dei sostenitori torresi presenti in buon numero sugli spalti. La gara prosegue con azioni altalenanti: al 4’ ed al 5’ gli ospiti ci riprovano con Mariani fermato la prima volte da Giorgini (migliore in campo) e la seconda dalla parata di Di Loreto. Al 21’ arriva il gol del Monte San Giovanni con una deviazione sotto rete di Garcia ma tre minuti dopo arriva il pareggio del Torri con un gran tiro dalla distanza di Casali scattato sulla fascia sinistra. Ultimi tentativi al 30’ con Francescangeli, al 32’ con Caprioli ed al 39’ con Movila ma il risultato non cambia e si chiude in parità.

I commenti

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina

«Un risultato che accettiamo viste anche le numerose assenze che abbiamo dovuto registrare oggi. Una gara equilibrata in cui dovevamo creare qualcosa in più ma che siamo stati comunque bravi a recuperare immediatamente dopo il gol subìto. I giocatori hanno risposto positivamente a quanto avevo chiesto e ci prepariamo al prossimo incontro con la convinzione di poter recitare la nostra parte. Un plauso voglio dedicarlo al nostro portiere Fabio Di Loreto che oggi rientrava in una gara ufficiale dopo il grave infortunio patito l’anno scorso e che ha dimostrato di essere tornato alla grande parando anche il rigore».

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni

«Abbiamo fatto un’ottima figura contro una squadra ben attrezzata e c’è un po' di rammarico per il rigore non realizzato ma queste sono cose che possono succedere e fanno parte del gioco. Un pareggio che riteniamo comunque giusto considerando che anche noi avevamo diverse assenze e il nostro portiere ha disputato un buon incontro nonostante un infortunio che si è trascinato per l’intera partita. Due belle squadre che possono recitare in questo campionato ruoli importanti».

Il tabellino

Torri in Sabina: Di Loreto, Bertoldi, Boccadamo (20’ st Colletti), Della Ciana (20’ st Ferraioli), Giorgini (45’ st Francescangeli), Iacobelli, Proietti (35’ pt A.Adami), Schiavetti, Filippi, Movila, Latini (20’ st Casali). A disp. Broggi, R.Adami, Tocci. All. Federico Chini

Monte San Giovanni: V.De Angelis, Angelucci, Antonetti (1’ st R.De Angelis), Bianchetti, Caprioli (36’ st Pollina), Garcia, Mariani, G.Piero Mei, G.Luca Mei, Micocci (10’ st Centogambe), Statuti. A disp. Bianchi, Galassetti. All. Fabio Bianchetti

Arbitro: Jacopo Bertini di Rieti

Marcatori: 21’st Garcia, 24’st Casali

Note: ammoniti Della Ciana, Giorgini, Iacobelli, Caprioli, Centogambe, G.Luca Mei; angoli: 4-1