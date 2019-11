RIETI - Nella sesta giornata del campionato di Seconda categoria il Torri in Sabina torna alla vittoria al campo "Francesco Luchetti" battendo il Posta per 1-0 grazie al gol realizzato su calcio di punizione da Di Rocco al 9' del primo tempo.



Sostituzione obbligata per il Torri dopo soli tre minuti per un infortunio a Di Giuliani; il primo tentativo a rete è poi dei padroni di casa con tiro di Latini dopo cinque minuti di gioco e poco dopo arriva il gol-partita: Giorgini viene atterrato al limite dell'area e la conseguente battuta di Di Rocco non perdona con una esecuzione magistrale che non dà scampo a Daniele Angelini. La replica del Posta c'è al 25' quando Giovannetti calcia una punizione concessa per fallo su Ciorba ma Di Loreto blocca il pallone con sicurezza. Al 36' un tiro di Latini viene ribattuto in calcio d'angolo e sul tiro dalla bandierina interviene di testa sotto porta Giorgini ma il portiere avversario para a terra. Al 44' termina a fil di traversa una deviazione di Valenti su assist di Di Rocco.

Nella ripresa ci prova Ferraioli al 6' col pallone che termina alto ed al 16' gli ospiti si fanno pericolosi con un tiro in diagonale di Stefano Aureli che termina a fondo campo. Al 24' il portiere Daniele Angelini precede in uscita Donati lanciato a rete e dopo due minuti è bravo Di Loreto ad opporsi a uno spiovente di Antonio Faustini. Al 29' una punizione di Di Rocco viene intercettata in uscita dal portiere avversario ed al 34', dalla parte opposta, viene respinta una deviazione di testa di Canofari susseguente ad un calcio d'angolo.

I COMMENTI

Emanuele Renzi, tecnico Torri in Sabina

«Un po' di sofferenza ma l'importante è di aver conquistato i tre punti dopo due sconfitte esterne consecutive. Avevamo diversi assenti e siamo contenti di aver ottenuto il risultato che cercavamo. Voglio ringraziare Stefano Di Rocco per avermi dedicato il gol-vittoria dopo il triste periodo che ho vissuto recentemente a livello familiare».

Dirigente e tecnico del Posta non rilasciano dichiarazioni.

IL TABELLINO

Torri in Sabina: Di Loreto, Sidori, Gjyzeli, Di Rocco, Giorgini, Ferraioli (34' st Tocci), Latini, Boccadamo, Bussotti (40' st Marcellini, 45' st Cavallucci), Donati, Di Giuliani (4' pt Valenti, 14' st A.Adami). A disp. Broggi, R.Adami, Villanucci, Borgucci. All. Alessandro Tiburzi e Emanuele Renzi

Posta: D.Angelini, D. Aureli (26' st Canofari), J.Cipriani, Giovannetti, Darwin, A.Faustini, G.M.Cipriani (9' st S.Aureli), Della Torre, Ciorba, Antonelli (20' st D'Alesio), A.Faustini (36' st P.Angelini). All. Fabio Miani

Arbitro: Iannone di Tivoli

Rete: 9' pt Di Rocco

Note: ammoniti Ferraioli, G.M.Cipriani; angoli: 6-2

