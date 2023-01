Prima vittoria del Torri in Sabina: Torpedo battuta 2-0. Tabellino e commenti

RIETI – Nella dodicesima giornata del campionato di Seconda categoria Il Torri in Sabina festeggia la sua prima vittoria di questo campionato battendo al campo “Luchetti” la Torpedo Rieti per 2-0.

Il primo tempo

Partono subito all’attacco i padroni di casa ed al 3’ il portiere ospite Masiello riesce a deviare in angolo con la punta delle dita un insidioso tiro di Antonelli su assist dalla fascia sinistra di Abdrhman. Al 9’ ci riprova il Torri con una conclusione di Balducci che Masiello ribatte ancora in angolo ed al 12’ è Mercuri ad impegnare l’estremo difensore ospite. Al 18’ Balducci lascia partire dal vertice destro dell’area una palla insidiosa che sembra superare il portiere in uscita ma il gioco viene fermato dall’ottimo arbitro Arbia per una posizione di fuorigioco di Abdrhman. Al 21’, dopo il minuto di raccoglimento fatto osservare per la Giornata della Memoria, Colletti ci prova su calcio di punizione ma la conclusione è alta. Il primo tentativo della Torpedo è condotto da Basilici al 22’ con un tiro da lontano che non impensierisce Francescangeli; dopo due minuti riparte il Torri con Balducci con il tiro deviato ancora in calcio d’angolo ed al 25’ con Antonelli preceduto in uscita da Masiello che un minuto dopo blocca un’incursione di Abdrhman. Sortita di Aguzzi al 31’ che conclude alto ed al 33’ di Bartolomei che si vede parare il tiro da fuori area. Continua la supremazia del Torri che al 38’ impegna Masiello con una forte conclusione dalla distanza ed al 38’ miracolo di Masiello che devia in corner un tiro a mezza altezza di Balducci. Al 40’ è Cordeschi a respingere sulla linea di porta un tiro di Colletti e dalla parte opposta in chiusura di tempo Francescangeli blocca una conclusione di Vassallo.

La ripresa

La ripresa si apre nel migliore dei modi per la formazione di casa che al 3’ passa in vantaggio: Colletti subisce un fallo in area con l’arbitro che lascia proseguire il gioco e raccoglie di prepotenza Antonelli che lascia partire un gran tiro col pallone che s’insacca sotto la traversa. Euforia alle stelle per il Torri che dopo soli tre minuti raddoppia: Latini effettua un cross in area dalla fascia destra e sulla deviazione di Abdrhman pasticciano i difensori avversari con pallone che termina in rete. Il resto della gara è quasi un monologo del Torri che ci riprova al 15’ con Abdrhman servito da Antonelli; al 23’ con Bertoldi, al 25’ con Balducci servito da Pessi, al 31’ con uno scambio Colletti-Balducci-Abdrhman ma le conclusioni terminano a lato. Al 41’ Cordeschi prova la deviazione a centro area su un pallone proveniente da calcio d’angolo ma la Torpedo non punge più di tanto ed il Torri si divora al 43’ la possibilità del terzo gol con Rega scattato in contropiede ma fermato in angolo dal portiere avversario. La gara si chiude con un doppio tentativo di Balducci al 44’ ed al 45’ma il risultato non cambia ed è 2-0 per i padroni di casa.

I commenti

Franco Pastorelli, dirigente Torri in Sabina

«E’ la nostra prima vittoria che abbiamo ampiamente meritato e che consideriamo di buon auspicio per il futuro del campionato».

Renzo Mastroiaco, presidente Torpedo Rieti

«La nostra è una squadra composta in massima parte da giovani che devono fare esperienza e cercheremo di migliorare».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Mercuri (5’ st Adami), Colletti, Tocci (10’ st Iacobelli), Sidori (35’ st Di Carlo), Pessi, Latini (30’ st Boccadamo), Antonelli, Balducci, Bertoldi, Abdrhman (37’ st Rega). A disp. Broggi, Splendori, Mancini, Bernocchi. All. Andrea Milano

Torpedo Rieti: Masiello, Gunnella (18’ st Norcia), Di Lorenzo, Fattori (15’ st Sciamanna), Cordeschi, Pezzotti, Scacciafratte (18’ st Grifoni), Basilici, Aguzzi (30’ st Selvi), Vassallo, Bartolomei. A disp. Ciogli. All.G.Luca Basilici

Arbitro: Arbia di Roma2

Marcatori: 3’ st Antonelli, 6’ st Abdrhman

Note: ammoniti Pessi, Vassallo; angoli 8-3.