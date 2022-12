Colpo dello Sporting Corvaro, prima vittoria stagionale: Torri ko 1-2. Tabellino e commenti

RIETI – Nella settima giornata del campionato di Seconda categoria lo Sporting Corvaro coglie la prima vittoria della stagione espugnando il “Luchetti” con il punteggio di 2-1 sul Torri in Sabina.

Il primo tempo

La formazione ospite si rende pericolosa già al terzo minuto di gioco con un tiro in diagonale di Scancella che lambisce il palo prima di terminare sul fondo ed al 13’ con un calcio di punizione di Gabriele Franchi respinto dalla difesa avversaria: ribatte De Santis ma il pallone termina a lato. La replica del Torri porta la firma di Cortella che sui calci di punizione è sempre pericoloso e lo dimostra al 16’ con un tiro di potenza che colpisce l’esterno della rete. Il gioco è molto spezzettato e si susseguono con frequenza i calci di punizione: al 24’ ci riprova Gabriele Franchi ed in seconda battuta spedisce di poco alto Luca Leonardi. Al 26’ è bravo Casale a bloccare una conclusione di Volpi dalla distanza e dalla parte opposta un minuto dopo Cortella serve Abdrhman che tira alto. Al 37’ lo Sporting Corvaro si porta in vantaggio: Gabriele Franchi calcia una punizione dal limite dell’area sulla quale tenta la respinta il portiere Broggi ma è lesto Luca Leonardi ad avventarsi sul pallone ed infilare il pallone in rete con un rasoterra angolato. Il primo tempo si chiude con una punizione di Boccadamo respinta dagli avversari ed il successivo tiro di Iacobelli viene parato in due tempi da Casale.

Il secondo tempo

La ripresa si apre ancora con un brivido per i padroni di casa quando Scancella approfitta di un rimbalzo e parte in velocità verso la porta ma il tiro termina fuori a fil di palo. Il Torri appare comunque più dinamico ed al 4’ crea una bella azione corale condotta da Mancini e Sidori ma la conclusione viene respinta. Le punizioni abbondano ed al 7’ Eugenio Massimi ci prova da un lato e al 9’ replica Cortella dall’altro ma in ambedue i casi il pallone è preda dei difensori avversari. Al 12’ finisce a lato un colpo di testa di Abdrhman ed al 16’ arriva la “perla” di Cortella che su un nuovo calcio di punizione da fuori area mette a segno il gol del pareggio. La gara prosegue tra alti e bassi fino al 26’ quando lo Sporting Corvaro raddoppia con Paolo Bertoldi dopo un doppio calcio d’angolo battuto dalla propria squadra. Al 30’ ospiti ancora pericolosi con un tiro di Luca Franchi che centra la traversa.

I commenti

Luca Zappaterreno, dirigente Torri in Sabina: «Una sconfitta subìta da parte di una squadra che sicuramente merita più del posto che attualmente occupa in classifica: dopo un primo tempo equilibrato abbiamo mostrato maggiore intraprendenza ad inizio ripresa ma poi siamo calati ed è subentrato un certo nervosismo, complice anche l’ inferiorità numerica»

Mauro Coletta, tecnico Sporting Corvaro: «Una vittoria importantissima ottenuta dopo un periodo sfortunato in cui avevamo subito sconfitte immeritate sempre negli ultimi minuti di gioco. Questi tre punti sono per noi una preziosa boccata di ossigeno che ci serve per ripartire in modo migliore».

Il tabellino

Torri in Sabina: Broggi, Di Carlo (1’st Ferraioli), Colletti, Iacobelli (26’st De Paola), Volpi, Sidori, Cortella (30’st Idrissa), Boccadamo (1’st Mancini), Abdrhman, S.Bertoldi, Adami (26’st Pietrantoni). A disp. Angelini, Nazirou, Tocci, Benzi. All. Andrea Milano

Sporting Corvaro: Casale, C.Leonardi, L.Franchi, Maceroni, Corsi, De Santis, P.Bertoldi (40’st S.Di Girolamo), Tempesta, G.Franchi (1’st E.Massimi), Scancella (17’st Paone), L.Leonardi. A disp. L.De santis, E.Franchi, Frezzini, Coletta, M.Leonardi. All. Mauro Coletta

Arbitro: Federica Pappacena di Roma2

Marcatori: 37’pt L.Leonardi, 16’st Cortella, 26’st P.Bertoldi

Note: espulso 37’st Volpi per doppia ammonizione; ammoniti Colletti, Volpi, Adami, Iacobelli, Sidori, De Santis, E.Massimi, Maceroni. Angoli 1-4