Seconda: finisce a reti inviolate la sfida d'alta quota Torri in Sabina-Sporting Corvaro. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quinta giornata del campionato di Seconda categoria al campo “Francesco Luchetti” di Torri va in scena una delle gare più interessanti di questo torneo tra due formazioni che si confermano tra le migliori del girone. Finisce a reti inviolate (0-0) ma Torri in Sabina e Sporting Corvaro di sicuro non si risparmiano sul piano del gioco, dell’agonismo e delle occasioni create: il tutto abbinato ad una sportività ed una correttezza in campo che talvolta è raro riscontrare. Per la formazione ospite resta il rammarico di aver fallito un calcio di rigore in apertura del secondo tempo.

Il primo tempo

Il Torri crea la prima occasione al 5’ con una punizione calciata da Boccadamo dalla fascia destra e respinta in uscita da Casale: riprende Schiavetti dal limite dell’area e lascia partire un tiro di potenza che termina di poco a lato. Replica lo Sporting Corvaro al 9’ con un’incursione in velocità di Di Girolamo ma è bravo Di Loreto in uscita a sventare la minaccia. Al 12’ ci riprovano i padroni di casa con Iacobelli ma il tiro viene ribattuto e sul proseguimento dell’azione Movila viene atterrato fuori area: lo stesso giocatore batte la conseguente punizione ma la difesa avversaria respinge e allontana. Ancora Di Loreto sugli scudi al 15’ che blocca una girata di Di Girolamo e si ripete al 25’ bloccando a terra una conclusione di Tempesta. Al 35’ ghiotta occasione per gli ospiti con una bella azione sulla fascia sinistra di Tempesta ma sul cross in area Di Loreto devia in calcio d’angolo e lo stesso avviene al 38’ su tiro in corsa di Di Girolamo. Al 43’ Movila calcia a lato ed al 45’ su lancio di Bertoldi tenta la deviazione di testa Di Girolamo ma c’è ancora una deviazione in angolo da parte dei difensori del Torri.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con l’occasione più ghiotta per lo Sporting Corvaro. Dopo tre minuti Tempesta viene agganciato in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore: dal dischetto calcia Massimi ma il pallone sfiora la parte superiore della traversa e termina sul fondo. Il Torri appare più intraprendente rispetto alla prima fase della gara e si rende pericoloso al 20’ con un tiro di Filippi su punizione concessa al limite dell’area per un fallo di Franchi su Casali. Al 25’ dalla parte opposta Massimi tenta di sorprendere la retroguardia del Torri con un cross sotto porta sul quale interviene con sicurezza Di Carlo che allontana. Al 36’ tentativo di Splendori sventato da Casale ed al 38’ Movila batte una punizione per fallo di Tempesta su Filippi ma il pallone viene respinto dai difensori avversari.

I commenti

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina: «Una bella gara che nel primo tempo abbiamo giocato con meno convinzione ma che nella ripresa abbiamo ripreso alla grande. Il pareggio lo considero giusto, ottenuto contro un avversario che a mio avviso è stato il migliore tra quelli incontrati finora».

Mauro Coletta, tecnico Sporting Corvaro: «Purtroppo anche oggi abbiamo dovuto fare i conti con assenze e infortuni ma chi è sceso in campo ha fornito un’ottima prestazione creando molte occasioni pericolose: accettiamo questo pareggio ottenuto fuori casa, anche se resta il rammarico del rigore non realizzato».

Il tabellino

Torri in Sabina: Di Loreto, Ceccani (13’ st Di Carlo), R.Adami, Boccadamo (13’ st Splendori), Iacobelli, Proietti, Schiavetti (13’ st Famà, 15’ st Casali), A.Adami (13’ st Benzi), Filippi, Movila, S.Bertoldi. A disp. Molinaro, Della Ciana, Tocci. All. Federico Chini

Sporting Corvaro: Casale, C.Leonardi, M.Maceroni, Franchi (34’ st M.Leonardi), Gallina, Tempesta, G.Maceroni, M.Bertoldi, Di Girolamo, Massimi, Fornari (16’ st Ferraresi).A disp. De Santis, Scancella, Nitti, Frezzini. All. Mauro Coletta

Arbitro: De Marco di Tivoli

Note: ammoniti Schiavetti, G.Maceroni, M.Maceroni; angoli 0-5.