Torri e Piazza Tevere si dividono la posta: 1-1, reatini in gol dopo 30", il pari dei sabini al 39'. Tabellino e commenti

RIETI – Nella seconda giornata di ritorno (XV) del campionato di Seconda categoria al campo “Francesco Luchetti” di Torri in Sabina si chiude sul risultato di parità (1-1) l’incontro tra Torri e Piazza Tevere. Le due squadre lamentano diverse assenze tra i titolari ed alla fine la spartizione della posta in palio viene accolta positivamente da parte di entrambe.

Il primo tempo

Passano trenta secondi dal fischio d’inizio e gli ospiti si portano in vantaggio con Mohamed, pronto ad approfittare di una disattenzione difensiva dei padroni di casa ed a battere Broggi con un tiro angolato dal vertice destro dell’area. Il Torri accusa il colpo ed impiega qualche minuto per riorganizzare le proprie fila ma non demorde ed al 15’ si rende pericoloso con Filippi su assist di Boccadamo; cinque minuti dopo ci riprova Movila che lancia lo stesso Filippi ed il tiro termina di poco a lato della porta difesa da Tulisevi. Al 27’ replica la squadra reatina con un tentativo di Barbante servito da Mohamed ed al 35’ ancora Torri in attacco con Filippi che si vede deviare in angolo la propria conclusione. Il pareggio è comunque nell’aria ed arriva al 39’ quando Movila, migliore in campo, lascia partire un gran tiro dai trenta metri indirizzando il pallone sotto l’incrocio dei pali tra gli applausi di tutti i compagni e del pubblico presente al “Luchetti”. Al 41’ Tulisevi è bravo ad anticipare in uscita Mercuri e nei minuti finali Torri ancora pericoloso con una deviazione di testa di Francescangeli ed un calcio di punizione di Splendori.

La ripresa

Nel secondo tempo le energie calano ed il gioco appare meno spettacolare. Al 4’ Broggi blocca a terra una conclusione di Principi ed al 7’ si presenta sui piedi di Filippi l’occasione migliore per portare il Torri in vantaggio ma la girata del centravanti finisce a lato. Al 15’ Lugini serve in area Mercuri che viene anticipato ed al 20’ un bel tiro al volo di Bertoldi su assist ancora di Lugini termina di poco alto. Al 21’ il Piazza Tevere crea una buona occasione in contropiede con Silvestri ma sul diagonale in area non arriva Mohamed. Al 22’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Casciani (seconda ammonizione) ma ci riprovano al 32’ con un tiro dalla distanza di D’Aquilio parato da Broggi. Al 36’ Movila sfiora la traversa con una conclusione da fuori area e un minuto dopo Lugini colpisce il palo esterno dopo una respinta di Tulisevi.

I commenti

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina: «Il gol subìto all’inizio ci ha portati immediatamente a reagire ed abbiamo mostrato le cose migliori. Purtroppo diverse assenze hanno condizionato la nostra formazione e nel secondo tempo c’è stato un calo fisico piuttosto evidente: dovevamo chiudere la gara nella prima frazione di gioco e c’è un po' di rammarico per questo ma va rilevato l’impegno da parte di tutti coloro che oggi sono scesi in campo».

Emiliano Mastroiaco, tecnico Piazza Tevere: «Anche noi avevamo molte assenze ma chi ha giocato ha dato il massimo e questo va riconosciuto ai nostri ragazzi. C’è mancato quel pizzico di fortuna per cogliere la vittoria ma rivolgiamo i complimenti anche alla squadra avversaria con la quale alla fine abbiamo condiviso un giusto pareggio».

Il tabellino

Torri in Sabina: Broggi, Francescangeli (10’ st Benzi), Boccadamo (30’ st Di Carlo), Splendori (30’ st Proietti), Iacobelli, Felicioni, Mercuri, Bertoldi, Filippi, Movila (36’ st Di Giuliani), Adami (1’ st Lugini). A disp. Molinaro, Latini, Cecchini, Di Loreto. All. Federico Chini (oggi in panchina Emanuele Renzi)

Piazza Tevere: Tulisevi, Aloisi (15’ st Mancini), Marchetti, Casciani, Giuliani, Colasanti, Mohamed (43’ st Micangeli), D’Aquilio, Silvestri, Barbante, Principi. A disp. Gunnella All. Emiliano Mastroiaco

Arbitro: Dionisi di Rieti

Marcatori: 1’ pt Mohamed (P), 39’ pt Movila (T)

Note: espulso al 22’ st Casciani (P) per doppia ammonizione; ammoniti Mercuri, Boccadamo, Benzi, Proietti, Silvestri, Casciani, Giuliani. Angoli 4-3