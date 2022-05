Il Torri chiude la stagione con un pareggio: al Luchetti è 1-1 col Montorio che festeggia la salvezza

RIETI – Si chiude sul pareggio per 1-1 al “Luchetti” il confronto tra Torri in Sabina e Montorio Romano nell’ultima giornata del campionato di Seconda categoria. Un risultato importantissimo per la formazione ospite che, in concomitanza con gli esiti delle altre gare in cui erano impegnate squadre coinvolte nella zona retrocessione, mantiene il posto in Seconda per la prossima stagione.

Il primo tempo

Il Torri passa in vantaggio dopo soli quattro minuti dal fischio d’inizio: Movila batte un calcio d’angolo e sotto porta si fa trovare pronto Benzi che batte Giuliani con un preciso colpo di testa. Il Montorio non ci sta e controbatte al 7’ con un’incursione di Milani ma sul tiro conclusivo si fa trovare pronto Di Loreto che blocca il pallone con sicurezza. Lo stesso Milani ci riprova al 12’ con un rasoterra dalla sinistra che attraversa tutta l’area ma nessun compagno riesce a deviare in porta. Al 15’ è Benzi a riportare il Torri in attacco e lascia partire un tiro dalla distanza che sorvola di poco la traversa. Al 20’ è Mercuri ad impegnare Giuliani ed al 24’ ancora Benzi conclude alto. Grande occasione per il Montorio al 27’ quando Felicioni respinge sulla linea di porta un tiro di Milani ed al 34’ è Valerio Venettoni a riprovarci ma il pallone termina fuori. Al 38’ ancora Benzi in contropiede conclude di poco a lato ed al 41’ Di Loreto non si fa sorprendere su un calcio di punizione battuto da Jegeni.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con il Montorio in attacco ed al 2’ una punizione di Milani viene deviata in calcio d’angolo. Al 25’ un tiro di Sbrozzi viene respinto dai difensori avversari e sulla ribattuta di Jegeni il pallone finisce sul fondo. Al 29’ Mercuri calcia in corsa dal limite dell’area ma Giuliani sventa la minaccia ed un minuto dopo arriva il gol del pareggio ospite: Luigi Zingaretti ruba palla nell’area del Torri e in girata serve l’accorrente Giannetti che insacca per l’1-1 definitivo. Il Montorio ci crede e nei minuti successivi tenta l’assalto ma la retroguardia torrese regge bene e non succede altro fino al fischio finale dell’ottimo arbitro Campolongo.

I commenti

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina: «Il pareggio di oggi è lo specchio dell’intera stagione: potevamo e dovevamo ottenere di più e ne avevamo tutte le possibilità. Il rammarico è quello di non aver concluso il campionato in una posizione di alta classifica che avremmo meritato dopo una partenza incerta ma con una successiva riscossa da grande squadra. Poi soste prolungate, covid e altro hanno pregiudicato il nostro cammino e frenato anche le nostre ambizioni che, ripeto, potevano essere ben altre».

Federico Molinari, tecnico Montorio Romano: «Oggi c’è grande soddisfazione per aver conquistato con questo pareggio la matematica salvezza al termine di una bella gara combattuta e corretta. Il nostro campionato poteva andare anche meglio ma siamo contenti per quanto ottenuto dai nostri giocatori, tutti ragazzi di Montorio Romano».

Il tabellino

Torri in Sabina: Di Loreto, Sidori, R.Adami (40’st Latini), Iacobelli (7’st A.Adami), Giorgini, Felicioni, Bertoldi, Benzi (24’st Proietti), Filippi, Movila (45’st Boccadamo), Mercuri (42’st Cecchini). A disp. Broggi, Ceccani, Di Carlo. All. Federico Chini

Montorio Romano: Giuliani, Bernabesi, M.Venettoni, Imperi (16’st Putzu), Giannetti, Sbrozzi, Ashime (36’st Montanari), V.Venettoni, Jegeni, Milani, R.Zingaretti (1’st L.Zingaretti). A disp. Fioravanti, Petrongari. All. Federico Molinari

Arbitro: Campolongo di Roma1

Marcatori: 4’ pt Benzi, 30’ st Giannetti

Note: ammoniti Movila, M.Venettoni; angoli 2-1