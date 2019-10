RIETI - Inizia nel modo migliore il campionato in Seconda categoria del Torri in Sabina che al Luchetti s'impone per 1-0 sul Monte San Giovanni grazie a un gol realizzato da Donati a inizio ripresa.



Partono bene i padroni di casa che al 4' hanno una buona occasione con Di Giuliani ma il portiere ospite Mei respinge il tiro. Lo imita al 14' dalla parte opposta Di Loreto che precede in uscita Mariani lanciato a rete e la stessa azione si ripete un minuto dopo neutralizzata dall'estremo difensore del Torri. Al 28' Mercuri serve Valenti ma sventa la minaccia Mei che al 30' para in due tempi una conclusione di Bussotti. Al 37' ci riprova Donati e un minuto dopo uno scambio Di Giuliani-Bussotti viene intercettato dai difensori ospiti. Al 39' buona occasione per il Monte San Giovanni con un calcio di punizione di Tardioli sul quale tenta la deviazione Suwareh ma il pallone termina in calcio d'angolo.

La ripresa inizia con un'azione solitaria di Di Giuliani che si ritrova sa solo davanti al portiere avversario ma non riesce a concludere ma al 3' arriva il gol-vittoria siglato di forza da Donati al termine di una bella azione collettiva condotta insieme a Bussotti e Di Giuliani. Rete contestata dal Monte San Giovanni. Al 20' gli ospiti restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Tardioli e lo stesso avviene per i padroni di casa dopo otto minuti con Bussotti. Serpeggia un pò di nervosismo ma la gara non offre più grandi occasioni da rete e non danno esito i tentativi di Donati, Suwareh, Di Giuliani e Di Giacobbe. L'ultima occasione, in chiusura di tempo, è di Valenti con un pallonetto deviato in angolo da Mei.

I COMMENTI

Alessandro Tiburzi, tecnico Torri in Sabina

«Una bella vittoria, molto importante in questa nostra prima gara nella nuova categoria. Il punteggio poteva essere anche più largo a nostro favore ma va bene così».

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni

«Un pareggio sarebbe stato più giusto per quanto si è visto in campo e sull'azione da cui è scaturito il gol degli avversari c'era una punizione a nostro favore. Il Torri è comunque una buona squadra e farà sicuramente bene».

IL TABELLINO

Torri in Sabina: Di Loreto, Mercuri, Boccadamo (36' st Proietti), Sidori, Giorgini, Villanucci, Valenti, S.Di Rocco (15' st A.Di Rocco), Bussotti, Donati, Di Giuliani (39' st Di Giacobbe). A disp. Broggi, Adami, Tocci, Capati, Ricottini, Cavallucci. All. Alessandro Tiburzi eD Emanuele Renzi

Monte San Giovanni: G.M.Mei, De Angelis, Lattanzi (38' st Fabiani), Statuti (5' st Bianchetti), Angelucci, Renzi, Mariani, Tardioli, G.L.Mei, Marchetti, Suwareh. A disp. Belloni, Valeri, M.Mei, Galassetti. All. Fabio Bianchetti

Arbitro: Messina di Roma2

Rete: 3' st Donati

Note: espulsi al 20' st Tardioli (Msg) e 28' st Bussotti (T); ammoniti Mercuri, S.Di Rocco, Valenti, Tardioli, De Angelis, Angelucci; angoli: 5-1

