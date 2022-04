Vittoria in rimonta per Torri in Sabina: Cittareale ko 3-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria in rimonta del Torri in Sabina in seconda categoria (girone C) che al Luchetti batte 3 a 2 il Cittareale al termine di una partita dalle mille emozioni. Il primo tempo si era chiuso 2 a 0 per gli ospiti che alla distanza hanno poi ceduto sul piano fisico dando il via libera alla rimonta e poi al sorpasso dei padroni di casa, bravi a non mollare. Una bella prova di carattere da parte dei ragazzi di Chini che portano a casa tre punti meritati.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni del match

Il primo tempo

Dopo una prima fase di studio passa in vantaggio Cittareale che sfrutta la sua migliore caratteristica con i lanci profondi e la velocità dei propri attaccanti. Al 7’ Godoy innesca Ramon che brucia la difesa del Torri e si ritrova a tu per tu col portiere, l’attaccante di Cantalice supera Di Loreto in uscita, ma il suo tiro trova la respinta di Giorgini con la palla che resta lì ed è lo stesso Ramon bravo a ribadire in gol per l’1 a 0. Al quarto d’ora sono i padroni di casa che ci provano con Filippi dal limite ma il tiro dell’attaccante va fuori. Un minuto più tardi è Lugini sempre per Torri che tira sul primo palo ma la palle viene respinta in angolo. Al 18’ il raddoppio ospite grazie ad un lancio profondo di Godoy che incrocia e batte Di Loreto per il 2 a 0. Torri si butta in avanti ed è pericolosa ancora con Lugini che tira e sulla respinta Adami prova a cercare la porta ma il tiro è respinto in angolo. Lo stesso Adami al 36’ da posizione favorevolissima sugli sviluppi di un corner manda alto da pochi metri. Sul finale di tempo un cross di Lugini trova la testa di Sidori che manda a lato di poco.

La ripresa

Passano 30 secondi e Torri accorcia le distanze: un tiro di Lugini viene respinto dal portiere Tortorella, la palla arriva a Filippi che batte a rete di nuovo ma trova la respinta di Velasquez con la palla ancora nei piedi del centravanti che è freddo a far arrivare la sfera a Lugini che stavolta centra la porta per l’1 a 2. Al 55’ si rifà viva Cittareale con Ortega ma il suo tiro dal limite si spegne sul fondo. Al 63’ ci prova Torri con Filippi ma il suo tiro viene murato da Mayorga. Al 70’ il pareggio del Torri con Lugini che serve Filippi il quale calcia forte sul primo palo e non da scampo a Tortorella. Passano due minuti e la partita passa definitivamente nelle mani dei padroni di casa grazie ad un eurogol di Movila che fa partire un tiro da fuori area che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Torri insiste e all’83’ ci prova ancora con Filippi col suo pallonetto che scavalca l’estremo difensore ospite ma la palla esce di poco. Tre minuti più tardi è Lugini che supera il portiere in uscita con un pallonetto: i padroni di casa gridano al gol ma il portiere con un guizzo riesce a deviare: per l’arbitro la palla non è entrata e fa proseguire tra qualche protesta dei padroni di casa che avevano visto il pallone superare la linea di porta. Nervosismo sul finale con Ortega del Cittareale appena sostituito a farne le spese rimediando un rosso appena uscito dal campo. Non succede più nulla fino alla fine e dopo 5 minuti di recupero è Torri a far festa prima di dare spazio al “terzo tempo” organizzato a fine gara dalla squadra di casa con un conviviale tra le due squadre.

Le dichiarazioni post gara

Federico Chini allenatore Asd Torri in Sabina: «Sono felicissimo per quello che hanno fatto oggi i ragazzi. Prova di carattere e vittoria meritata. Inizialmente eravamo lunghi e abbiamo subito la velocità dei loro attaccanti peraltro molto bravi. Poi abbiamo accorciato e iniziato a creare tante occasioni imponendo il nostro gioco. Abbiamo fatto tre gol ma potevano essere di più. Una partita come quello di oggi mi fa venire un pizzico di rammarico per le diverse occasioni sprecate durante l’anno e che oggi avrebbero determinato una classifica ben diversa».

Alessandro Santoro, ds Cittareale: «Nel primo tempo abbiamo tenuto testa a Torri e siamo riusciti a coprire bene il campo e a passare in vantaggio. C’è rammarico perché siamo calati fisicamente nel secondo tempo e non siamo più stati pericolosi. Per quanto si è visto in campo soprattutto nella ripresa il risultato penso sia giusto, dispiace perché a parità di condizione fisica potevamo dire la nostra».

Il tabellino

Asd Torri in Sabina: Di Loreto, Mercuri, Sidori, Boccadamo (77’ Proietti), Giorgini, Felicioni, Lugini, Bertoldi, Filippi, Movila, Adami R. (62’ Adami A.). A disp. Broggi, Colletti, Ceccani, Di Carlo, Francescangeli, Benzi, Molinari. All. Chini

Ac Cittareale Asd: Tortorella, Diabate (22’ Velasquez), Cirilli, Mayorga J., Di Pietro, Mayorga J. C. (46’ Benassi), Ortega (90’ Micarelli), Chiari, Ramon (74’ Fondi), Lopez, Godoy. A disp. Lucano, Del Grasso, Sacco. All. Masci

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Reti: 7’ Ramon (C), 18’ Godoy (C), 46’ Lugini (T), 70’ Filippi (T), 72’ Movila (T)

Note. Espulso al 90’ Ortega (C) dalla panchina. Ammoniti: Mercuri (T), Fondi (C). Angoli 5-3. Spettatori 100 circa