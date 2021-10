Torri conquista la prima vittoria, Centro Italia Micioccoli ko 1-0 con un rigore allo scadere. Tabellino e commenti

Domenica 31 Ottobre 2021, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 14:44

RIETI – Nella terza giornata del campionato di Seconda categoria al campo “Francesco Luchetti” il Torri in Sabina conquista la prima vittoria della stagione battendo per 1-0 il Centro Italia Micioccoli con un calcio di rigore realizzato da Filippi al 95’. Una gara equilibrata nel primo tempo e giocata con maggior convinzione dai padroni di casa nel corso della ripresa. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Walter Toni, un tifoso del Torri che seguiva assiduamente le gare della formazione locale e prematuramente scomparso nei giorni precedenti.

Il primo tempo

La prima azione degna di nota si registra dopo sette minuti di gioco quando una deviazione di testa di Benzi su angolo battuto da Movila termina di poco fuori ed al 14’ lo stesso Movila serve Schiavetti in area ma blocca con sicurezza l’esperto Durante. Al 20’ ci prova la squadra ospite con una punizione di Vitale per Rosati: appoggio a Bulzoni con rinvio dei difensori avversari. Al 35’ Bulzoni atterra Casali al limite dell’area: calcia Benzi su tocco di Filippi ma interviene con sicurezza ancora Durante che blocca il tiro. Ancora l’estremo difensore ospite è protagonista al 43’ respingendo una conclusione di Benzi.

La ripresa

In avvio di ripresa il Torri reclama la massima punizione per un contrasto in area su Filippi ed al 15’ Casali tenta il pallonetto sul portiere in uscita ma il tiro finisce alto; stessa conclusione al 22’ su una deviazione di testa di Filippi su assist di Movila. Preme il Torri ed al 25’ Francescangeli sfiora il palo con un tiro da lontano; al 34’ l’occasione più clamorosa per i padroni di casa quando Filippi in spaccata sotto rete non riesce a deviare il cross dalla destra di Famà. Al 36’ la formazione allenata da Federico Chini resta in dieci per l’espulsione di Roberto Adami (fallo da ultimo uomo su Micozzi) ma il Centro Italia Micioccoli non ne approfitta sulla conseguente punizione dal limite di Vitale respinta da Giorgini. Al 40’ si ristabilisce la parità numerica quando il direttore di gara espelle Munega per seconda ammonizione e sale sugli scudi nei minuti finali il portiere Durante che si oppone con bravura alle incursioni in area di Boccadamo, Schiavetti e Bertoldi. Vengono concessi cinque minuti di recupero e al 95’ arriva il rigore per il Torri per il fallo di mano in area commesso da un difensore ospite: protestano i giocatori guidati da Roberto Attorre reclamando un precedente fallo a loro favore ma dal dischetto Filippi non perdona e regala il successo alla formazione di casa.

I commenti

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina

«Un po' di sofferenza in una gara equilibrata nel primo tempo ma dominata da noi nella ripresa. Abbiamo creato almeno due clamorose occasioni per passare in vantaggio e siamo soddisfatti di questo risultato che premia il grande lavoro svolto in settimana da tutti i giocatori. Ci servirà sicuramente per acquisire maggiore sicurezza e convinzione nelle prossime gare. Dedichiamo questa vittoria al nostro giocatore Valerio Latini che si è infortunato domenica scorsa ed al quale auguriamo una pronta guarigione. Un ricordo doveroso a Walter Toni che seguiva sempre le nostre gare».

Roberto Attorre, tecnico Centro Italia Micioccoli

«Fa sicuramente rabbia perdere per un calcio di rigore all’ultimo minuto di recupero e sulla cui concessione pesa a nostro avviso un precedente fallo su di noi non rilevato dal direttore di gara. I giocatori in campo hanno comunque dato tutto in una gara maschia che non avremmo meritato di perdere. La squadra c’è ed è in fase di crescita, pronta a riscattarsi e a cogliere risultati migliori: pensiamo alla prossima ed andiamo avanti con impegno e fiducia».

Giacomo Spinola, segretario Centro Italia Micioccoli

«Questa nostra società fa parte del progetto Alto Lazio da noi creato insieme ad altre associazioni sociali al fine di poter svolgere attività sportiva, e non solo, coinvolgendo le precedenti squadre di Posta e di Borbona e l’inserimento di altri giocatori della zona di Rieti».

Il tabellino

Torri in Sabina: Di Loreto, Di Carlo (20’st Francescangeli), R.Adami, Casali (20’st A.Adami), Giorgini, Iacobelli, Bertoldi, Benzi (1’st Boccadamo), Filippi, Schiavetti, Movila (26’st Famà). A disp. Broggi, Tocci, Grossi. All. Federico Chini

Centro Italia Micioccoli: Durante, Cardelli, Santini, Pica, Vitale, Rosati, Cipriani, Bulzoni, Micozzi, Villani (3’ stFaustini), Munega. A disp. Morbidelli. All. Roberto Attorre

Arbitro: Alessi di Rieti

Marcatore: 95’ Filippi su rigore

Note: espulsi R. Adami al 36’ st e Munega al 40’ st; ammoniti Filippi, Vitale, Bulzoni, Munega; angoli 4-3.