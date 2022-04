Casperia espugna il Luchetti e resta in vetta: Torri ko 1-0. Tabellino e commenti

RIETI – Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria va in scena al campo “Francesco Luchetti” il derby della Sabina tra i padroni di casa del Torri e la capolista Casperia. Una gara particolarmente sentita sia dai giocatori che dal pubblico e che al termine dei novanta minuti di gioco vede vincitrice la squadra ospite per 1-0 grazie al gol realizzato da Riccardo De Angelis nella fase finale della prima frazione di gioco.

Il primo tempo

Partono bene i padroni di casa con Movila che al 3’ pennella un pallone d’oro nell’area avversaria ma la deviazione di Famà finisce sul fondo. L’azione si ripete con gli stessi protagonisti al 7’ col pallone che termina a lato della porta difesa da Colapietro e lo stesso portiere si fa trovare pronto al 14’ sul tiro di Movila (anche oggi tra i migliori in campo) dal limite dell’area. La replica del Casperia arriva al 20’ con un bel colpo di testa di Danso che termina oltre la traversa ed al 25’ con un calcio di punizione di De Angelis parato a terra da Broggi. Al 27’ reclama il Torri per una spinta in area su Movila ma l’arbitro non interviene ed al 34’ Casperia pericoloso ancora con Danso che in dribbling penetra in area ma la conclusione si perde a fondo campo. Al 40’ arriva il gol partita: combinazione in velocità tra Riccardo De Angelis e Bartoli col pallone che torna sui piedi del numero otto del Casperia e tiro di precisione che batte Broggi. Preme il Casperia ed al 42’ Bartoli indirizza alto un cross di Flamini. All’ultimo minuto ancora De Angelis colpisce la traversa su un calcio di punizione dal limite concesso per un fallo di Felicioni su Danso apparso alquanto dubbio.

Il secondo tempo

La ripresa è avara di emozioni e continui ribaltamenti di fronte non portano a nuove segnature. Il gioco è intenso ma le conclusioni a rete difettano e solo alcuni calci da fermo provocano qualche sussulto accompagnato dai cori dei numerosi sostenitori di ambedue le squadre presenti oggi al “Luchetti”. Al 24’ ci prova Armagno ma il pallone termina fuori e lo stesso giocatore al 34’ impegna Broggi in una pronta deviazione in calcio d’angolo. Nel finale il Torri prova in tutti modi a conquistare il pareggio ma la retroguardia del Casperia non commette distrazioni ed i tentativi di Movila al 40’, 44’ e 45’ non portano all’esito sperato. Si chiude con un tentativo a rete di Filippi nei minuti di recupero ma il pallone termina sul fondo.

I commenti

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina: «Una gara equilibrata in cui avremmo meritato di pareggiare, visto che le due squadre si sono equivalse e solo l’episodio del gol ci ha condannati alla sconfitta. Nel primo tempo abbiamo creato buone occasioni e dovevamo sfruttarle sicuramente meglio».

Massimo Petrocchi, direttore sportivo Casperia: «Contava il risultato ed è quello che abbiamo ottenuto: i tre punti sono fondamentali per restare in testa alla classifica e continuiamo con fiducia il nostro cammino. Oggi era una gara particolarmente sentita da tutte e due le squadre e si è visto sano agonismo in campo e tra il pubblico».

Il tabellino

Torri in Sabina: Broggi, Mercuri, Ceccani (19’st R.Adami), Boccadamo (26’st Proietti), Sidori, Felicioni, Famà (38’st Francescangeli), A.Adami (26’st Iacobeli), Filippi, Movila, Lugini. A disp. Molinaro, F.Colletti, Grossi. All. Federico Chini

Casperia: Colapietro, Negri, Fenici, Flamini, Guidi, Facchini, Danso (12’st Armagno), R.De Angelis (20’st Di Francesco), Polletti, Ricci (43’st Spiccia), Bartoli. A disp. Antonelli, Cham, Sellitri, De Santis, S.Colletti. All. Andrea Capulli

Arbitro: Filipponi di Tivoli

Marcatore: 40’pt De Angelis

Note: ammoniti A.Adami, Mercuri, Caccani, Felicioni, Sidori, Bartoli, Facchini, Flamini, Ricci, Colapietro; angoli 2-3