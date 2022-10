All'esordio Forano espugna Torri in Sabina grazia a un rigore. Tabellino e commenti

RIETI – Nella prima giornata del campionato di Seconda categoria un calcio di rigore realizzato da Migliorati allo scadere del primo tempo permette al Forano Calcio 2020 di espugnare il campo Luchetti nel derby con il Torri in Sabina. Una gara condotta a buon ritmo da ambedue le formazioni ed al termine dei novanta minuti di gioco ai fini del risultato risulta decisivo il penalty messo a segno dalla formazione allenata da Stefano Munzi sostituito oggi in panchina dal fratello Andrea.

Il primo tempo

Parte bene il Forano con due azioni offensive nei primi minuti di gioco ribattute dai difensori avversari ma la prima occasione pericolosa la crea il Torri al 6’ con un calcio di punizione di Cortella sul quale interviene con bravura il portiere Zanghi che devia il pallone in calcio d’angolo. Al 20’ i padroni di casa ci riprovano con una conclusione dalla distanza di Boccadamo che finisce sul fondo ma al 20’ è Filippo Mandosi a salire in cattedra con un tiro di potenza che il bravo Francescangeli devia oltre la traversa. Al 26’ è Migliorati ad impegnare ancora l’estremo difensore del Torri con una conclusione da fuori area ed un minuto dopo, dalla parte opposta, ci prova Matteo Iacobelli ma i difensori del Forano respingono. Al 30’ è Bontempi a vedersi respingere un tentativo a rete ed al 45’ si verifica l’episodio che deciderà poi l’incontro: Filippo Mandosi s’incunea in area ed un intervento maldestro di Volpi provoca la caduta dell’avversario. L’arbitro Khalil non ha dubbi ed assegna il calcio di rigore a favore del Forano e dal dischetto Migliorati batte Francescangeli per l’1-0 che sarà poi il risultato finale della gara.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un tiro di Volpi al 2’ che termina fuori e la replica al 12’ ancora di Mandosi annullata dalla respinta di Francescangeli. Al 13’ il Forano colpisce un palo su calcio di punizione di Tetto dal limite dell’area ed al 16’ una conclusione di Adami servito da Cortella non dà esito. L’occasione migliore per il Torri si presenta al 25’ con un contropiede veloce di Mballo che si ritrova da solo davanti al portiere avversario ma si vede respingere il tiro al momento decisivo. Al 30’ Mandosi in fuga sulla fascia destra lascia partire un tiro in diagonale che finisce sull’esterno della rete ed al 35’ termina a lato un tiro di Cortella dopo uno scambio con Bertoldi. Pressing finale dei padroni di casa ma il punteggio non cambia e festeggia così la formazione ospite.

I commenti

Massimo Aluffi, tecnico Torri in Sabina: «Una gara maschia e combattuta decisa purtroppo da un episodio a nostro sfavore per un intervento sfortunato. La prestazione della squadra non è stata negativa ma hanno pesato indubbiamente le assenze di giocatori importanti nei diversi reparti e dispiace perdere in questo modo».

Andrea Munzi, tecnico Forano Calcio 2020: «Una vittoria importante ad inizio campionato che ci dà ulteriore carica e grande soddisfazione. Anche la nostra formazione è stata condizionata da numerose assenze ma ognuno ha dato il massimo: iniziare bene è fondamentale anche per il prosieguo della stagione».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, De Paola (41’st Meoli), Sidori, Boccadamo, Volpi, M.Iacobelli (31’ st Di Carlo), Bertoldi, Cortella, Mballo, Famà (1’ st Rega), Adami. A disp. Molinaro, Broggi, Ceccani, Cecchini. All. Aluffi

Forano Calcio 2020: Zanghi, Colangeli (27’ st Coppari), Bidini, Colafigli, M.Quintaiè, F.Mandosi, Magrini, Migliorati (45’ st De Santis), F.Mandosi (40’ st Di Paolo), Bontempi, Balducci (10’ st Tetto). A disp. Grillini, Pietraforte, A.Quintaiè, Boudouma. All. Munzi

Arbitro: Khalil di Rieti

Marcatore: 45’pt rig.Migliorati

Note: ammoniti Sidori, Volpi, Colafigli, Colangeli, M.Quintaiè; angoli 1-5