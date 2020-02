RIETI – Al campo “Francesco Luchetti” va in scena nella seconda giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria il derby tra Torri in Sabina e Cittareale. Una gara contrassegnata da diversi episodi che il Torri si aggiudica per 3-0 grazie ad un gol di Bussotti realizzato nel primo minuto di gioco ed una doppietta di Mercuri messa a segno nella seconda frazione di gara.



Il vantaggio immediato dei padroni di casa arriva in apertura con una deviazione di testa di Bussotti su assist di Spurio ma la formazione ospite reagisce immediatamente ed al 3’ un tiro ravvicinato di Marco Boccanera viene deviato in calcio d’angolo dall’attento Di Loreto. Insiste il Cittareale ed al 7’ coglie una traversa con Tolli; al 12’ ancora Di Loreto salva la propria porta deviando in angolo un nuovo tiro di Boccanera ed al 20’ blocca una conclusione di Di Pietro. Al 42’ il Torri ha la possibilità di raddoppiare con un’azione analoga a quella del primo minuto ma stavolta Bussotti conclude a lato a tu per tu col portiere avversario.

La ripresa è contrassegnata da episodi che poi influiscono sull’esito dell’incontro: al 5’ Fabrizio Boccanera viene espulso per fallo da ultimo uomo su Capati ed al 6’ Cragnotti è costretto a lasciare il campo per una ferita alla nuca conseguente ad uno scontro fortuito con un avversario. Il giocatore perde copiosamente sangue e viene richiesto l’intervento dell’ambulanza: dopo la medicazione sul posto, a scopo precauzionale viene trasportato all’ospedale di Civita Castellana.

Al 21’ il Torri colpisce un palo con Latini e successivamente il pallone viene respinto da Giambernardini sulla linea di porta ma al 24’ arriva il raddoppio dei padroni di casa ad opera di Mercuri, abile a ribattere in rete un pallone respinto dal portiere avversario. Il Cittareale non demorde e ci riprova con un colpo di testa di Tolli al 39’ ed un tiro di Sgambati al 41’ ma in entrambi i casi respinge Di Loreto. Al 44’ arriva poi la doppietta di Mercuri con un tiro da centrocampo che supera il portiere in uscita ed è il 3-0 finale.

I COMMENTI

Emanuele Renzi, tecnico Torri in Sabina: «Una vittoria importantissima per la nostra classifica, fondamentale per il proseguimento del campionato in una posizione meno insidiosa. Tre punti che ci servivano proprio!».

Fabio Santelli, tecnico Cittareale: «Nel primo tempo abbiamo espresso bel calcio ma nella ripresa, purtroppo, gli episodi ci hanno condannato. L’espulsione del nostro giocatore è apparsa come un contrasto spalla contro spalla e non meritava quel provvedimento, poi l’infortunio di Cragnotti è stata un’ulteriore tegola. Meritiamo una classifica migliore».

IL TABELLINO

Torri in Sabina: Di Loreto, Mercuri, Gjyzeli, Proietti (39’ st Susca), Villanucci, Boccadamo, Latini (35’st Sidori), Capati (30’ st Borgucci), Bussotti (22’ st Donati), Movila, Spurio (40’ st Adami). A disp. Broggi. All. Emanuele Renzi

Cittareale: Giambernardini, Majorga, Cirilli, Honores, F.Boccanera, Di Pietro, Valeri (34’ st Soccodato), Cragnotti (6’ st Barbato), M.Boccanera (31’ st Diana), Sgambati, Tolli. All. Fabio Santelli e Giovanni Masci

Arbitro: D’Orazi di Rieti

Reti: 1’ pt Bussotti, 24’ st e 44’ st Mercuri

Note: espulso 5’ st F.Boccanera; ammoniti Honores, F.Boccanera; angoli: 3-7

© RIPRODUZIONE RISERVATA