Cittaducale espugna 2-1 in rimonta Torri e aggancia il secondo posto. Tabellino e commenti

RIETI – Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria Il Cittaducale espugna il “Luchetti” battendo in rimonta il Torri in Sabina per 2-1 in una gara ad alta intensità agonistica in cui i padroni di casa disputando un ottimo primo tempo ma che alla distanza subiscono la reazione della squadra ospite posizionata attualmente nella zona di alta classifica, agganciando Forano e Montopoli al secondo posto a quota 29.

Il primo tempo

Passano soli quattro minuti dal fischio d’inizio ed il Torri si porta in vantaggio con un gran tiro del capitano Bertoldi che dalla sinistra indirizza il pallone in rete a fil di palo. La gara sale subito di ritmo con azioni altalenanti da una parte e dall’altra senza però creare grossi pericoli ai portieri. Al 20’ ci riprova il Torri con un calcio di punizione di Boccadamo respinto da Tiberti: riprende Bertoldi che appoggia ad Abdrhman ma la conclusione è respinta ancora dai difensori del Cittaducale. Al 28’ ci prova Ferretti dalla distanza ma Sidori devia in angolo ed al 32’ è Biafora che si vede ribattere una punizione dal limite dell’area. Al 35’ esce bene Degano su Latini e tre minuti dopo al Torri si presenta l’occasione migliore per raddoppiare ma Abdrhman, solo in area, calcia incredibilmente a lato. Al 40’ ospiti in attacco con un assist di Biafora per Pirri che in spaccata non riesce nella deviazione a rete ed al 42’ ancora Degano precede in uscita Latini. All’ultimo minuto Broggi si fa trovare pronto a bloccare un tiro da fuori area di Biafora.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Cittaducale scende in campo con un atteggiamento decisamente più aggressivo ed al 4’ Broggi sventa un’incursione di Pirri mentre nell’area opposta, al 9’, Degano blocca in due tempi un tiro di Pessi. Al 12’ ancora Broggi respinge d’intuito una staffilata di D’Amelia ma nulla può al 14’ quando Mancini sigla il pareggio con un gran tiro che s’infila sotto l’incrocio dei pali. Al 25’ altra occasione per la formazione ospite con Lorenzoni che centra la traversa ed un minuto dopo il gol del sorpasso del Cittaducale realizzato da Gianfelice. Reagisce il Torri e tenta di raggiungere almeno il pareggio ma non vanno a buon fine le conclusioni di Abdrhman al 29’, di Bertoldi al 33’ e soprattutto di Rega e Colletti che al 34’ si vedono respingere sulla linea porta due conclusioni in mischia. Ancora due tentativi del Torri con Iacobelli al 41’ ed al 44’ ma i difensori avversari respingono e l’arbitro Zedda fischia la fine tra il tripudio della squadra guidata da Claudio Ranalli.

I commenti

Simone Magrini, dirigente Torri in Sabina: «Una gara in cui il pareggio sarebbe stato più giusto ma le assenze di ben quattro giocatori fondamentali hanno pesato a nostro sfavore. Complimenti comunque al Cittaducale per la loro prestazione, anche se a mio avviso sul secondo gol c’era una posizione di fuorigioco non rilevata dall’arbitro. Comunque testa bassa e pedalare e si riparte».

Claudio Ranalli, tecnico Cittaducale: «Per la terza volta di fila abbiamo preso gol ad inizio partita ma ci è servito per reagire con convinzione e riprendere poi il risultato. Dobbiamo proseguire così, con tranquillità ed impegno, programmando gara dopo gara. Abbiamo in squadra tanti giovani di Cittaducale ben aiutati in campo da giocatori più esperti con l’obiettivo di crescere tutti insieme e ottenere risultati e soddisfazioni. La nostra posizione in classifica premia sicuramente il lavoro e l’impegno che stiamo portando avanti tutti insieme».

Il tabellino

Torri in Sabina: Broggi, Sidori, Colletti, Boccadamo (20’st M.Iacobelli), Pessi, Adami, Antonelli, Tocci (39’st Splendori), Latini (30’st Rega), Bertoldi, Abdrhman (30’st Mancini). A disp. Angelini, Di Carlo, Zappaterreno, L.Iacobelli, Petricca. All. Andrea Milano

Cittaducale: Degano, E.Pandolfi, Lorenzoni (40’st De Fulgendis), Kume (5’st Mancini), Tiberti, Pirri, Ferretti, Papò (38’pt D’Amelia), Gianfelice (39’st Fiocco), Biafora (12’st Ventimiglia), Beccarini. A disp. Rinaldi, Egidi, Monaco, A.Pandolfi. All. Claudio Ranalli

Arbitro: Zedda di Rieti

Marcatori: 4’pt Bertoldi, 14’st Mancini, 26’st Gianfelice

Note: ammoniti Boccadamo, Sidori, M.Iacobelli, Degano; angoli 4-2