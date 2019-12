RIETI - Derby di grande interesse nella dodicesima giornata di andata del campionato di Seconda categoria al campo "Francesco Luchetti" tra il Torri in Sabina ed il Casperia, due società neo-promosse dopo le rispettive vittorie conseguite al termine della scorsa stagione: il Casperia in campionato ed il Torri nella Coppa Provincia di Rieti.



Al termine dei novanta minuti di gioco è il Torri ad imporsi per 1-0 grazie al gol realizzato da Rocco Giorgini al 15' del secondo tempo: un risultato che premia i padroni di casa e suscita il rammarico degli ospiti che per buona parte dell'incontro giocano alla pari.

Nel primo tempo non si registrano episodi particolari e sul piano del gioco il Casperia conferma i progressi manifestati nelle ultime gare: al 15' viene annullato un gol di Simone Colletti per fuorigioco ed al 21' in uno scontro di gioco tra Latini e Mazzoli ha la peggio il portiere ospite che dev'essere sostituito da Sciarra. Al 32' prova il tiro Bussotti su assist di Latini ma il pallone termina alto ed al 38' reclama Ottaviano per un intervento in area di Mercuri.

La ripresa si apre con un tiro di Sagoleo parato da Di Loreto ed al 15' arriva il gol-partita: Spurio batte un calcio d'angolo e sotto porta si fa trovare pronto Giorgini che di testa schiaccia in rete. Al 21' ancora Spurio viene preceduto in uscita da Sciarra ed al 23' Di Loreto anticipa Ottaviano lanciato in area. Lo stesso Ottaviano ci riprova al 25' su assist di Benzi ed al 32' Sciarra devia in angolo una conclusione di Spurio. Al 40' Di Loreto esce sui piedi di Fiori ed al 43' Ottaviano conclude alto un errato rinvio dei difensori avversari.

A fine gara rinfresco con dolci e brindisi augurale tra le due squadre.



I COMMENTI

Emanuele Renzi, tecnico Torri in Sabina

«Una vittoria importante per la nostra classifica ottenuta contro una buona squadra che nel primo tempo ha giocato anche meglio. Nella ripresa siamo stati più ordinati ed il gol di Giorgini ha fatto la differenza».

Federico Chini, tecnico Casperia

«Una gara decisa da un episodio e c'è il rammarico per una sconfitta immeritata dopo una buona prestazione. Purtroppo il calcio a volte è così».



IL TABELLINO

Torri in Sabina: Di Loreto, Mercuri, Boccadamo, Proietti (18' st Movila), Giorgini, Tocci (14' st Spurio), Latini (35' st Capati), Di Rocco, Bussotti (39' st Borgucci), Donati (30' st A.Adami), Sidori. A disp. Broggi, Polletti, R.Adami, Casali. All. Alessandro Tiburzi e Emanuele Renzi

Casperia: Mazzoli (21' pt Sciarra), Buzzari, S.Colletti, De Luca, Proni, Negri, Orsini (1' st Fiori), Benzi, Filippi, Sagoleo (44' st De Angelis), Ottaviano. A disp. F.Colletti, Pietrantoni, Sellitri. All. Federico Chini

Arbitro: Arbia di Roma2

Rete: 15' st Giorgini

Note: ammoniti Latini, Di Rocco, Bussotti, Mercuri, Negri, Sagoleo, Benzi; angoli: 4-1

