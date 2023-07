Lo Sporting Corvaro si rinforza con due innesti di spessore per vivere una stagione da protagonista

RIETI - Lo Sporting Corvaro si sta preparando al meglio per il prossimo campionato di Seconda categoria. Dopo l’ottavo posto dello scorso anno e la salvezza tranquilla, la squadra del presidente Nicola Franchi si sta attrezzando per migliorare ulteriormente la rosa. Confermato tutto l’organico della scorsa stagione, così come è stato confermato alla guida della squadra il mister Mauro Coletta.

Sono già due gli innesti importanti in casa Sporting Corvaro, entrambi protagonisti la scorsa stagione nel campionato di Promozione abruzzese. Mister Coletta avrà a sua disposizione il difensore centrale Mattia Corazza, l’anno scorso in forza al Tagliacozzo, e Giovanni Di Gaetano, forte attaccante reduce dall’ottima annata al Celano, squadra vincitrice del girone A abruzzese.

Corazza e Di Gaetano (in foto) porteranno esperienza e talento ai biancoblu che vogliono migliorare il piazzamento dello scorso anno e competere per posizioni più importanti.

«Stiamo allestendo una squadra per fare bene e divertirci – spiega il presidente Nicola Franchi – dopo aver riconfermato il mister Coletta e tutta la rosa abbiamo messo a segno due pezzi da novanta per alzare l’asticella. Ritrovermo all’inizio del campionato anche molti giocatori che sono stati a lungo assenti la passata stagione per problemi fisici, tra cui il bomber Berardino Di Girolamo, l’esterno Alessandro Tempesta e Luca Frezzini».