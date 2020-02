RIETI - Dopo il pareggio domenica scorsa col Casperia, torna alla vittoria il Selci che al Fabio Gori batte Velinia 3 a 1, conserva il secondo posto e si candida tra le squadre che si giocheranno la promozione nel girone C di Seconda categoria che vede una classifica sempre più corta nelle primissime posizioni. Tra le mura amiche i ragazzi di Scaricamazza giocano una partita attenta ed ordinata punendo ogni minima sbavatura del Velinia e portando a casa meritatamente i tre punti.



La partita si apre coi padroni di casa che dettano i ritmi di gioco facendo possesso palla e cercando gli attaccanti con improvvise verticalizzazioni. Al quarto d’ora un destro dalla distanza di Tessicini va alto sopra la traversa della porta difesa da Durante. Al 20’ è Velinia che ci prova con un sinistro di D’Angeli che va a lato di un soffio. Al 27’ un errato disimpegno della difesa ospite innesca Carosi che entra in area e dalla sinistra trova un diagonale che beffa Durante per l’uno a zero. Al 40’ Velinia col solito D’Angeli impensierisce Farroni che è bravo a distendersi sulla sua destra deviando un sinistro angolato dell’attaccante ospite. Due minuti più tardi Graziani da posizione favorevolissima a centro area calcia male e sciupa l’ultima occasione dei primi 45 minuti.Nel secondo tempo Selci prova a gestire il vantaggio non correndo particolari pericoli, fa possesso palla e abbassa i ritmi. Al 60’ da una punizione di Gatti sulla tre quarti nasce il raddoppio del Selci. Sulla palla indirizzata a centro area si avventa Di Paolo che anticipa i difensori e riesce a spingere in rete. Passano 4 minuti e da un’azione dalla sinistra Luca crossa, pescando libero Benedetti, appostato sul secondo palo, e per lui è un gioco da ragazzi depositare la palla in rete per il 3 a 0 che di fatto chiude la partita. Al 90’ un gran sinistro di D’Angeli, il migliore degli ospiti, manda la palla sotto l’incrocio dei pali della porta difesa da Farroni per il 3 a 1 finale.: «La classifica che si sta determinando gara dopo gara ci obbliga praticamente a fare sempre risultato in questo tipo di partite. I ragazzi hanno risposto benissimo sul campo interpretando la gara come andava fatto e per questo non posso che complimentarmi con loro».: «Da qui alla fine del campionato ogni gara sarà per noi una finale. Oggi una vittoria importante in vista dei prossimi delicatissimi impegni a partire da domenica prossima. Voglio fare i complimenti alle due squadre per la correttezza mostrata in campo e all’arbitro per la conduzione della gara praticamente perfetta».: «Un passivo oggettivamente troppo pesante per noi visto quanto successo in campo nei 90 minuti. Selci è stata cinica punendo la benché minima nostra sbavatura, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché fino all’ultimo minuto malgrado lo svantaggio hanno provato a giocare lottando sempre».: Farroni, Magrini, Sabuzi, Gatti, Prudenti, Di Paolo, Carosi, Tessicini (78’ Forniti), Migliorelli (76’ Luciani), Luca, Borriello (52’ Benedetti). A disp. Geraci, Pelliccione, Migliorati. All. Scaricamazza: Durante, Pagano, Saulli, Bakaj, Pjepniku, Neufville, Tozzi, Lucarelli, Graziani (69’ Keita), D’Angeli Tosoni. A disp. Cardellini, Fainelli. All. Sinibaldi: Sisti di Viterbo: 27’ Carosi (S), 65’ Di Paolo (S), 69’ Benedetti (S), 90’ D’Angeli (V).: angoli 3 - 1