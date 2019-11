RIETI - Nella nona giornata di andata del campionato di Seconda categoria il Selci batte per 1-0 al campo "Fabio Gori" lo Sporting Corvaro grazie ad un calcio di rigore realizzato dal capitano Matteo Tessicini al 35' del primo tempo.



È dello stesso capitano, dopo due minuti dal fischio d'inizio della gara, il primo tiro in porta su assist di Carosi con il pallone che termina fuori a fil di palo. Al 6' ancora i padroni di casa in attacco con una conclusione di Migliorati bloccata dal portiere Domenici e al 10' Luciani centra la traversa con una girata dal limite dell'area. Lo Sporting Corvaro reagisce con un bel tiro di Romani al 12' deviato in calcio d'angolo e con un rasoterra dopo un minuto dello stesso giocatore che finisce a lato. Al 19' è bravo Farroni a respingere un insidioso diagonale di Frezzini ed al 22' lo stesso portiere si oppone con successo su uno scambio in velocità Romani-Massimi. Al 29' Migliorati serve dalla fascia destra Carosi che indirizza il tiro sopra la traversa ed al 35' si verifica l'episodio-chiave della gara. Borriello approfitta con astuzia di un errore difensivo di Fracassi, s'impossessa del pallone e s'invola in area dove viene contrastato dal portiere avversario in uscita: l'arbitro Marino assegna il calcio di rigore e dal dischetto Tessicini mette a segno il gol che deciderà l'incontro.

Nella ripresa le azioni si alternano da una parte e dall'altra: al 4' Farroni precede in uscita De Sanctis ed al 6' un gran tiro a tagliare l'area di Di Paolo lambisce il montante. Al 14' ci prova Tempesta con una conclusione al volo ed al 16' Romani con un tiro da fuori area che termina sul fondo. Al 34' girata da applausi di Carosi col pallone che supera di poco la traversa. Lo Sporting Corvaro chiude la gara in inferiorità numerica per l'espulsione diretta di Romani per un intervento pericoloso su un avversario nei minuti di recupero.

I COMMENTI

Simone Scaricamazza, tecnico Selci

«Una vittoria importante che ci serviva anche per il morale, arrivata al termine di una bella prestazione dove abbiamo mostrato carattere e concentrazione: doti, queste, che dovremmo sempre manifestare sia in casa che fuori. Adesso ci prepariamo al derby di domenica prossima sul campo del Torri in Sabina, un incontro dal sapore particolare per il nostro territorio».

Tiziano Fioravanti, direttore sportivo Selci

«Abbiamo lavorato bene in settimana ed il risultato si è visto. Riprendiamo la corsa verso la vetta della classifica».

Franco Massimi, tecnico Sporting Corvaro

«Il risultato ci penalizza ingiustamente e per quanto si è visto in campo un pareggio sarebbe stato più giusto».

IL TABELLINO

Selci: Farroni, Di Paolo, Coppari, Bontempi (43' st Prudenti), Sakho, Pelliccione, Migliorati (43' st Antonini), Tessicini (20' st Luca), Carosi, Luciani, Borriello (26' st Mocci). A disp. Zanghi, Prudenti, Noor, Scaricamazza. All. Simone Scaricamazza

Sporting Corvaro: Domenici, Maceroni (10' st Rossi), Romani, Franchi, Fracassi, S.Di Girolamo, Tempesta (35' st Carducci), Massimi, Frezzini, Amicuzi, De Sanctis (12' st Samiri, al 3t st Leonardi). A disp. L.Di Girolamo, Natale. All. Franco Massimi

Arbitro: Marino di Ciampino

Rete: 35' pt Tessicini (rig.)

Note: espulso 47' st Romani; ammoniti Coppari, Maceroni, Massimi, Franchi; angoli: 2-1

