RIETI - Vittoria dal peso specifico elevatissimo per il Selci che al Fabio Gori batte 2-1 un buonissimo Centro Italia Micioccoli con gol vittoria allo scadere. Partita dalle tante emozioni nonostante il campo pesante e tantissime occasioni da rete da una parte e dall’altra col risultato in bilico fino al triplice fischio. Selci fa festa e rafforza il secondo posto in classifica, visto il pareggio del Piazza Tevere, mentre i reatini si rammaricano per le tante occasioni da gol non sfruttate.



PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

I COMMENTI

Simone Scaricamazza, allenatore Asd Selci

Tiziano Fioravanti, ds Asd Selci

Fabrizio Massimi, allenatore Asd Centro Italia Micioccoli

IL TABELLINO

Asd Selci

Asd Centro Italia Micioccoli

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte meglio Selci, ma la prima vera occasione da gol la costruisce Micioccoli al 19’ su azione d’angolo con Carmesini di testa da cento area che trova pronto il portiere Farroni il quale respinge di piede. Sul prosieguo dell’azione Ometto di testa anticipa l’uscita dello stesso Farroni con la palla che finisce sul fondo di un nulla. Selci risponde al 23’ con un colpo di testa di Benedetti alto di un soffio. Al 27’è lo stesso Benedetti, autore di un primo tempo da incorniciare, il quale sempre di testa porta in vantaggio i suoi deviando sotto l’incrocio dei pali un cross di Migliorati. Alla mezz’ora occasionissima per Micioccoli con Ometto che a due passi da Farroni trova la respinta d’istinto dell’estremo difensore del Selci. Al 40’ è sempre Benedetti per i padroni di casa ad essere pericoloso con un tiro dalla destra che D’Agostino devia in angolo con la punta delle dita. Allo scadere del tempo uno scambio Benedetti-Migliorelli porta quest’ultimo a tu per tu col portiere ospite: il centravanti del Selci angola la palla ma non imprime abbastanza forza e l’estremo difensore compie un mezzo miracolo evitando il 2 a 0.La ripresa si apre con una punizione di Ometto che si perde di poco sul fondo. Lo stesso Ometto segna al 50’ ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il pareggio è nell’aria e arriva al 57’ con la prima marcatura stagionale di Piroli il quale calcia di destro trovando l’angolo opposto a quello di tiro e fa 1 a 1. Selci due minuti più tardi con Benedetti da centro area tira centralmente e la palla è controllata da D’Agostino. Da questo momento in poi è Micioccoli che prende in mano le redini del gioco. Al 72’ Ometto impegna il subentrato portiere Zanghi che aveva sostituito Farroni infortunato, con un colpo di testa da distanza ravvicinata che l’estremo difensore para in due tempi. All’86 Micioccoli ad un passo dal vantaggio con una palla messa in area da Massimi che aspetta solo di essere spinta in rete , ma Carmesini calcia addosso ad un difensore a portiere battuto e nessun attaccante riesce a ribadire in gol da due passi. E come spesso accade nel calcio al gol sbagliato segue il gol subito. A un minuto dal 90’ una discesa sulla sinistra dell’intramontabile Sabuzi (classe’73) pesca a centro area Migliorati che in mezza girata di sinistro insacca alle spalle di un incolpevole D’Agostino e fa esplodere il “Fabio Gori”. Nei 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro Rutigliano prevale il nervosismo e a farne le spese al 94’ sono Coppari del Selci e Cenciotti per Micioccoli i quali, per reciproche scorrettezze, vengono espulsi.: «Una partita dura contro una gran bella squadra vinta coi denti e soffrendo. Risultato importantissimo per noi. D’altro canto siamo consapevoli che se vogliamo restare nelle zone alte della classifica questo genere di partite, specialmente in casa, vanno vinte lottando fino all’ultimo secondo, esattamente quello che abbiamo fatto oggi. E adesso ci aspetta la sfida con la lanciatissima capolista Fiamignano, chissà che non riusciamo a fargli uno sgambetto».: «Grande vittoria ottenuta contro una squadra esperta e ben organizzata come Micioccoli che ci ha fatto davvero soffrire. Complimenti a loro e anche ai nostri ragazzi. Non era facile. Mi sia consentito fare complimenti particolari al nostro Sabuzi che alla veneranda età di 46 anni oltre a sfoderare una prestazione fantastica, ad un minuto dalla fine ha anche fornito l’assist del gol vittoria a Migliorati».: «Una buona gara dove sicuramente meritavamo di più. A tratti ho visto una sola squadra in campo, la nostra, ma il calcio è questo se crei tante occasioni e non le concretizzi poi succede pure di perdere partite come queste dove potevamo e dovevamo raccogliere di più. Grande rammarico perché non è la prima volta che ci capita, era successo anche con la capolista Fiamignano, ma ripeto, purtroppo il calcio è anche questo».: Farroni (64’ Zanghi), Di Paolo, Sabuzi, Gatti, Prudenti, Pelliccione, Benedetti (89’ Coppari), Tessicini (62’ Bontempi), Migliorelli (90’ Borriello), Migliorati, Carosi (72’ Mocci). A disp. Antonini, Scaricamazza, Luca. All. Scaricamazza: D’Agostino, Carmesini, Mostarda (46’ Mastroiaco), Formichetti A., Piroli, Festuccia, Cenciotti, Rosati, Formichetti M., Massimi A. (89’ Colantoni S.) , Ometto. A disp. Parisi, Colantoni A., Giancarlo. All. Massimi: Rutigliano di Albano Laziale: 27’ Benedetti (S), 57’ Piroli (M), 89’ Migliorati (S): espulsi al 94’ Coppari (S) e Cenciotti (M); angoli: 8-6