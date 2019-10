RIETI - Nella terza giornata del campionato di Seconda categoria si affrontano sul campo "Fabio Gori" il Selci ed il Casperia. Un derby tra formazioni sabine che al termine dei novanta minuti di gioco vede prevalere i padroni di casa per 2-1 mentre per gli ospiti si tratta della terza sconfitta consecutiva e restano a zero punti in classifica.



Occasioni alterne nella fase iniziale dell'incontro con un tiro di Borriello al 5' terminato a lato ed una bella conclusione di Filippi al 9' deviata in angolo da Farroni. Preme il Selci che va ancora al tiro con Borriello al 12' e Luciani al 14' mentre il Casperia si rende pericoloso al 20' con una punizione di Benzi bloccata da Farroni. Al 25' termina a lato un tiro dalla distanza di Maierini ed al 26' ci prova dall'altra parte Carosi con un pallone che sfiora l'incrocio dei pali. Al 30' la svolta della partita: Giampiero Sabuzi, 46 anni ottimamente portati, avanza sulla sinistra e dal limite dell'area lascia partire un tiro di classe con il pallone che sbatte sul palo e successivamente sulla schiena del portiere Pegza per finire poi in rete. Il Casperia accusa il colpo e dopo soli tre minuti subisce il raddoppio: Luciani effettua una gran giocata impossessandosi del pallone fuori area e lasciando partire uno spiovente improvviso che vale il 2-0 per i padroni di casa.

Il secondo tempo è più equilibrato ma non emergono spunti particolari: un tiro di Proni al 32' viene bloccato da Farroni ed una deviazione di Carosi su assist di Gatti al 36' finisce oltre la traversa. Al 38' il Casperia accorcia le distanze con un calcio di rigore trasformato da Filippi e concesso per un atterramento in area di Benzi. Poi più nulla ed è 2-1 finale.

I COMMENTI

Simone Scaricamazza, tecnico Selci: «Non abbiamo rischiato nulla ed è un successo ampiamente meritato. Continuiamo a lavorare e ci prepariamo all'impegno di mercoledì prossimo in Coppa Lazio a Civita Castellana».

Tiziano Fioravanti, direttore sportivo Selci: «Dedichiamo questa vittoria a Stefano Salustri, nostro ex giocatore che nei giorni scorsi ha perso il fratello Alessandro in un incidente ciclistico».

Federico Chini, tecnico Casperia: «Per quanto abbiamo fatto nella ripresa meritavamo almeno il pareggio ma continuiamo a pagare caro ogni nostro errore. Vogliamo ripartire dal secondo tempo di oggi e concentrarci al massimo per le prossime gare».

IL TABELLINO

Selci: Farroni, Di Paolo, Sabuzi, Gatti, Pelliccione (6' st Prudenti), De Laurentis, Migliorati, Tessicini (20' st Antonini), Borriello (15' st Tetto), Luciani (25' st Mocci), Carosi (38' st Coppari). A disp.Zanghi, Magrini, Bontempi, Lupo. All. Scaricamazza

Casperia: Pegza, Buzarin, S.Colletti, Flamini, Forcellini (1' st Proni), Negri, Cocchi (1' st Fiori, al 30' st F.Colletti), Benzi, Filippi, Maierini (37' st Sapora), Cianciarulo (36' st Orsini). A disp. Sciarra, Filipponi, De Angelis, Guarino. All. Chini

Arbitro: Tinti di Tivoli

Reti: 30' pt Sabuzi (S), 33' pt Luciani (S), 38' st Filippi (C) su rig.

Note: ammoniti Tessicini (S), Migliorati (S), Di Paolo (S), Prudenti (S), Farroni (S), Forcellini (C), Filippi (C); angoli: 2-1

