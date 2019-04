I COMMENTI

Simone Scaricamazza, tecnico Selci

Andrea Savoia, attaccante Poggio San Lorenzo

IL TABELLINO

Selci

Poggio San Lorenzo

Arbitro

Reti

Note

RIETI – Nella dodicesima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria il Selci batte per 5-0 il Poggio San Lorenzo e continua a restare in corsa per il secondo posto della classifica. Una gara che la formazione guidata dal tecnico-giocatore Simone Scaricamazza domina in maniera evidente con il passare dei minuti e nella quale risaltano in modo particolare le doti del centravanti Migliorelli, autore di una tripletta e del tiro che provoca l’autogol degli avversari.Al 12’ i padroni di casa usufruiscono di un calcio di rigore per atterramento in area di Borriello da parte del portiere Stefano Gasparini: sul dischetto va lo stesso Borriello ma il tiro finisce fuori. Il vantaggio arriva in chiusura di primo tempo: al 42’ Gatti batte una punizione dal lato sinistro del campo servendo sotto rete Migliorelli che devia in rete.Si riparte e dopo trenta secondi dal fischio iniziale della ripresa lo stesso Migliorelli lascia partire un tiro dal limite sul quale Simone Gasparini provoca il più classico degli autogol spiazzando con una deviazione il proprio portiere. Un minuto dopo gli ospiti centrano un palo con Tulli. Al 24’ palo di Migliorelli ed al 28’ doppietta dell’attaccante del Selci su una respinta del portiere avversario. Nei minuti successivi arrivano gli altri tre gol per il Selci: al 37’ ed al 40’ ancora con Migliorelli ed al 42’ con De Laurentis.«Servivano i tre punti e li abbiamo ottenuti in maniera convincente. Dobbiamo rimanere in scia di chi ci precede in classifica e nelle prossime gare dovremo continuare a dare il massimo. Stiamo disputando una grande stagione».«Una gara combattuta che nella prima parte abbiamo giocato bene, poi un rimpallo sfavorevole e qualche disattenzione hanno portato ad un risultato eccessivamente pesante: potevamo fare sicuramente meglio, comunque complimenti al Selci per l’ottimo percorso che sta portando avanti».: Nobili, Di Paolo (43’ st Magrini), Toma (1’ st Sabuzi), Gatti, Nocelli, Sakho, Prudenti (10’ st De Laurentis), F.Luca, Migliorelli, Scaricamazza, Borriello (35’ st Tichetti). A disp. Pegza, Di Paolo, A.Luca. All. Scaricamazza: St.Gasparini, Cantonetti, D’Innocenti, Si.Gasparini, Cestari, Petrini, Federici (6’st Aniballi), G.P.Mei, Savoia, Tulli, T.Mei (44’ st Castrogiovanni). All. Clementini: Ventura di Roma1: 41’ pt, 37’ st, 40’ st Migliorelli, 1’ st autogol Si.Gasparini, 42’ st De Laurentis: ammoniti St.Gasparini, Gatti; angoli: 6-1