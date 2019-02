L’INTERVISTA

DICONO DI LUI

Tiziano Fioravanti, direttore sportivo Selci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Finalmente ritorna in campo, tra le fila del Selci in Seconda categoria, il difensore centrale Giammarco Angeloni. Il classe ’91 è reduce da un lunghissimo infortunio, che lo ha lasciato fuori dal terreno di gioco per più di 400 giorni.«Beh, sono un ragazzo con una forte cattiveria agonistica…un vero e proprio difensore! Tendo ad aggredire il mio avversario, costringendolo o a perdere palla oppure ad indietreggiare. Non sono il tipo di difensore alla Bonucci, ovvero che imposta il gioco, ma forse più come Chiellini: grinta, corsa e determinazione!»«Gioco a calcio e corro dietro ad un pallone da sempre, da quando ero piccolo. Ho militato tra le file del settore giovanile della Sabinia, per poi partecipare al campionato Juniores Elite e, successivamente, alle Regionali B. Infine, a 18 anni, ho giocato in Terza categoria col Gavignano, nell’anno in cui abbiamo vinto il campionato e la Coppa Lazio. In quest’esperienza sono stato allenato da mister Munzi, grande allenatore: ho un bel ricordo di lui…Infine, ho militato tra le file del Torrita Tiberina e successivamente sono arrivato qui a Selci: oramai sono 5 anni che sto qui, per me una vera e propria famiglia».«Si. Parliamo precisamente di 1 anno, 1 mese e 17 giorni fa. Giocavamo un match di Prima categoria, contro l’Alba Sant’Elia. Purtroppo, durante un contrasto, ho messo male la gamba, che ha compiuto un movimento innaturale. Inizialmente non ho sentito dolore, rimanendo in campo buoni 10’. Successivamente, però, ho sentito forti dolori e, dopo vari controlli, è arrivato il responso: rottura del crociato e menisco della gamba sinistra».«E’ stata prettamente una sofferenza interiore il non poter giocare. Alla fin fine, ho sempre giocato a calcio, rincorrendo il pallone, quel pallone che talvolta ti fa anche sfogare dai tuoi pensieri. Ulteriore sofferenza era quella di non rendermi utile alla squadra: non poter dare una mano fa male».«L’infortunio è accaduto a dicembre ma, per motivi lavorativi, mi sono operato solamente a luglio. Infine, tanta riabilitazione…a dire la verità, per la voglia matta che avevo di tornare in campo, ho anche forzato i tempi di recupero, tant’è che non sono riuscito ad anticipare il mio rientro».«Mi sento bene, anche se sono sicuro di non essere ancora al top. Come percentuale, sono ancora al 45%. Ho partecipato a due sedute d’allenamento prima di quel match. Lavorerò duramente per tornare il prima possibile ad alti livelli ed in poco tempo».«Beh, come già detto spero di tornare presto al livello di prima. Inoltre, spero di dare più esperienza a questa squadra, un team giovane ma con all’interno molti giocatori con alle spalle importanti avventure calcistiche, come ad esempio Mattia Nocelli. Per quanto concerne il gruppo, spero di essere un punto di riferimento per i più giovani della squadra. Il tutto, per riuscire a raggiungere i nostri obbiettivi stagionali».«Sono fiducioso. Il lavoro paga sempre e la squadra sta lavorando bene. A mio avviso, questa seconda parte di stagione ci regalerà molte soddisfazioni, con un finale penso al cardio palma. Ogni volta, agli allenamenti siamo più di 20 ragazzi, tutti uniti e concentrati verso la nostra meta. Siamo allenati da un ottimo e preparato mister, Simone Scaricamazza, con il quale ci troviamo tutti bene. Inoltre, abbiamo a disposizione molti ragazzi con importanti esperienze alle spalle: ad esempio, il centrocampista Dimitri Gatti, il nostro bomber Marco Migliorelli e il mio compagno di reparto Gabriel Toma. Abbiamo tutte le carte per giocare un ottimo girone di ritorno e lo faremo anche in memoria del nostro ex presidente Giancarlo Antonini: è sempre tra di noi e per lui cercheremo di arrivare più in alto possibile. Forza Selci!».«Ovviamente, ringrazio la società, il nostro presidente, il ds Fioravanti per come sono sempre presenti per la squadra. Infine, personalmente, mi sento di ringraziare il capitano, nonché mio amico anche al di fuori del campo, Matteo Tessicini: tra di noi c’è una bella amicizia e stima reciproca. Inoltre, vorrei anche ringraziare Ludovico Carosi, mio grande amico, per la vicinanza durante il mio periodo di stop».«Finalmente è rientrato in rosa a disposizione di mister Scaricamazza uno dei giocatori più talentuosi della Seconda categoria. Già dalle giovanili disputate alla Sabinia si vedeva che Giammarco Angeloni, per gli amici Anscio, era un talento, difensore centrale dai piedi buoni e con l’agonismo da guerriero. Dal suo approdo al Selci, è diventato più Selciano di qualsiasi Selciano. Per anni si è sacrificato per la nostra maglia fino al giorno dell’infortunio, quel maledetto giorno che ci ha fatto stare un anno senza di lui. Aveva deciso di smettere ma poi con la nuova gestione dell Asd Selci con gli stimoli trasmessi dal presidente e dal Ds che ogni giorno lo sprona, ha deciso di operarsi e di provare di nuovo a tornare il guerriero di sempre; tanta fisioterapia e riabilitazione ma ora dopo 400 giorni, è pronto di nuovo per aggregarsi al gruppo ed essere a disposizione della squadra. Siamo contenti del suo ritorno!».