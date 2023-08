Santa Susanna si rinforza con Antonacci e Grifoni per puntare al salto in Prima

RIETI - Grandi ambizioni per il Santa Susanna in vista del prossimo campionato di Seconda categoria. La squadra allenata da mister Roberto Pompili, che ha dimostrato grande continuità nel finale dello scorso campionato, quest’anno riparte consapevole della propria forza e delle proprie possibilità.

Confermatissimo dunque mister Pompili così come è confermato tutto l’organico della scorsa stagione con il bomber Fabrizio Ometto in prima linea, pronto a dare una mano alla causa dopo il titolo di capocannoniere vinto con 24 reti. La società non si è però limitata alle conferme: tornano infatti a vestire la maglia del Santa Susanna Andrea Cresta, centrocampista classe 1998, e il difensore classe 2004 Riccardo Vannozzi. Per rinforzare il reparto offensivo, ingaggiato anche il centravanti Andrea Antonacci, lo scorso anno al Poggio San Lorenzo in Prima categoria. Grande colpo per quanto riguarda il centrocampo: è stato ufficializzato infatti Giacomo Grifoni (in foto), mezzala fisica anche lui lo scorso anno in forza al Poggio San Lorenzo e con una carriera importante alle spalle.

Grifoni arricchisce qualitativamente la squadra di mister Pompili e va a completare una rosa che punta a fare il salto di qualità.

«Siamo contenti del lavoro fatto – spiega il dirigente e giocatore Daniele Nicolò – tutti noi insieme al mister siamo contenti della squadra allestita. Dopo il bel finale di campionato dello scorso anno, era di vitale importanza confermare in toto il gruppo e siamo molto entusiasti di poter ripartire da tutti gli elementi che hanno chiuso lo scorso campionato con noi. Tutti gli innesti sono di qualità e soprattutto di categoria superiore, per noi sarà un piacere tornare a lavorare con Andrea Cresta e Riccardo Vannozzi e accogliere volti nuovi e di categoria come Andrea Antonacci e Giacomo Grifoni, giocatori scesi di categoria che ci daranno una mano sia a livello di esperienza che di qualità. Il mister Pompili è entusiasta degli elementi a sua disposizione. Vedremo poi negli ultimi giorni se ci saranno occasioni per migliorare ulteriormente una rosa di livello e già molto competitiva».