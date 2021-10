Seconda: Monte San Giovanni e Sporting Corvaro vincono e restano in vetta, poker del Cittareale

Domenica 31 Ottobre 2021, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 17:29

RIETI - Cala il sipario sulla terza giornata di campionato di Seconda categoria, giornata ricca di gol e risultati di misura. Due vittorie negli anticipi del sabato grazie alle quali Sporting Corvaro e Monte San Giovanni si confermano in vetta.

Lo Sporting in casa vince 2-0 contro Atletico Cantalice: seconda vittoria di fila per i padroni di casa, fermi a tre punti in classifica invece gli ospiti. Vittoria anche per Monte San Giovanni che fuori casa si impone nel campo della Torpedo, seconda vittoria di fila per Monte San Giovanni che aggiunge tre tasselli in classifica e lascia Torpedo ferma a 4 punti, finisce 1-2.

Vince anche il Cittareale che al Tilesi di Amatrice rifila quattro gol al Montorio Romano, trascinata da un ottimo Ortega che con una tripletta regala la prima vittoria in campionato ai suoi tifosi. Match chiuso di misura quello tra Torri in Sabina e Centro Italia Micioccoli: i padroni di casa vincono 1-0 nei minuti finali grazie al rigore trasformato da Filippi, prima vittoria in campionato per Torri e ultimo posto in classifica per il Centro Italia Micioccoli.

Pareggio esterno invece per Piazza Tevere, che in casa del Moricone fa 2-2, terzo pareggio di fila per Piazza tevere che aggiunge un tassello e va a 3 punti in classifica. Finisce in pareggio anche la sfida della domenica pomeriggio fra Velinia e Santa Susanna, pari a reti bianche e un punto in classifica per entrambe.

Risultati e marcatori (III giornata)

Sporting Corvaro- Atletico Cantalice 2-0: Di Girolamo, Massimi (SC)

Torpedo Rieti-Monte San Giovanni 1-2: Garcia, Moro (MSG)

Cittareale-Montorio Romano 4-2: Ortega, Ortega, Ortega, Kamara (C)

Moricone-Piazza Tevere 2-2: D’Angeli, Colasanti, (PT)

Torri In Sabina-Centro Italia Micioccoli 1-0: Filippi (TIS)

Velinia-Santa Susanna 0-0

Classifica

Monte San Giovanni, Sporting Corvaro 7

Torri In Sabina 5

Casperia, Moricone, Torpedo Rieti, Santa Susanna 4

Cittareale, Piazza Tevere, Atletico Cantalice 3

Velinia 2

Montorio Romano 1

Centro Italia Micioccoli 0