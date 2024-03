Seconda: S. Susanna vetta solitaria, avanzano P. Tevere e P. Bustone. Forano batte la capolista. Risultati e marcatori

RIETI - Tante le sorprese che ha riservato il diciannovesimo turno del campionato di Seconda categoria. Nel girone C la classifica si accorcia nella parte alta della classifica dopo la sconfitta dello Sporting Corvaro sul campo del Torri in Sabina (1-0). A Santa Susanna basta l’1-1 sul campo del Borgorose per prendersi momentaneamente la vetta della classifica. Vittorie convincenti per Poggio Bustone e Piazza Tevere contro Alto Lazio e Torpedo Rieti. Velinia conquista un punto importante contro Monte San Giovanni per la lotta salvezza. Sospesa per impraticabilità del campo dopo il primo tempo la gara tra Montopoli e Gens Cantalupo, con i padroni di casa avanti 3-0 e con un uomo in più. Nel girone D, colpaccio esterno del Forano che supera 2-1 la capolista Sempione, riaprendo la lotta per il primo posto.

Risultati e marcatori (XIX giornata)

Girone C

Montopoli – Gens Cantalupo sospesa al 46’ sul 3-0 per Montopoli (Del Bufalo, Del Bufalo, Ippoliti)

Torpedo Rieti – Piazza Tevere 0-3

Barbante, Grifoni, Behdjeti

Torri in Sabina – Sporting Corvaro 1-0

Balducci

Borgorose – Santa Susanna 1-1

Romani (B), Ometto (S)

Poggio Bustone – Alto Lazio 5-0

Islami, Mostarda, Agostini, Santoprete, Marioni

Velinia – Monte San Giovanni 1-1

Prela (V), Tommasi (M)

Riposa: Atletico Cantalice

Girone D

Sempione Calcio – Forano 1-2

Giuliani, Volponi

Classifica Girone C

Santa Susanna 39

Sporting Corvaro 38

Borgorose 37

Montopoli 35

Poggio Bustone 33

Piazza Tevere 33

Atletico Cantalice 22

Torri in Sabina 22

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 22

Velinia 11

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 0