Seconda: poker Montopoli che resta solo in vetta, Santa Susanna agguanta Corvaro al secondo posto. Risultati e marcatori

RIETI - Si è chiuso il girone d’andata nel campionato di Seconda categoria. Montopoli si laurea campione d’inverno del girone C grazie alla vittoria esterna contro il Velinia (0-4). Frena lo Sporting Corvaro contro Alto Lazio (1-1) e viene raggiunto al secondo posto dal Santa Susanna, vittorioso contro la Gens Cantalupo (2-1). Borgorose aggancia in classifica Piazza Tevere grazie alla vittoria di misura contro Torri (1-0). Bene Monte San Giovanni che supera 3-0 la Torpedo Rieti. Spettacolo ed emozioni nel derby di ieri sera tra Poggio Bustone e Atletico Cantalice: al Gudini i neroverdi vincono 3-2. Nel girone D, vittoria importante per Forano che supera 4-1 il Liberi Nantes e si porta a meno 4 dalla vetta.

Risultati e marcatori (XIII giornata)

Girone C

Alto Lazio - Sporting Corvaro 1-1

Cafini (A), Di Gaetano (SC)

Santa Susanna - Gens Cantalupo 2-1

Ometto, Ometto (S), Bonifazi J. (G)

Monte San Giovanni - Torpedo Rieti 3-0

Mariani, Mei C., Rossi

Velinia - Montopoli 0-4

Terribili, Gulino, Ippoliti, autogol

Borgorose - Torri in Sabina 1-0

Buongiovanni

Poggio Bustone - Atletico Cantalice 3-2

Paolucci, Agostini, Santoprete (P), Gregori, Caperna (AC)

Riposa: Piazza Tevere

Girone D

Forano - Liberi Nantes 4-1

Giuliani, Volponi, Uduh, Turchi

Classifica girone C

Montopoli 29

Sporting Corvaro 26

Santa Susanna 26

Piazza Tevere 24

Borgorose 24

Atletico Cantalice 18

Monte San Giovanni 17

Poggio Bustone 17

Alto Lazio 16

Torri in Sabina 13

Velinia 6

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0