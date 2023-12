Seconda: Poggio Bustone batte la capolista Montopoli, prima vittoria per il Velinia. Risultati e marcatori

RIETI - Il fine settimana di Seconda categoria ha visto risultati importanti e sorprendenti. Nel girone C cade per la prima volta in stagione la capolista Montopoli che deve arrendersi al Micheli di Rivodutri contro un Poggio Bustone (1-0) in forma smagliante (terza vittoria consecutiva). Piazza Tevere non va oltre il 2-2 sul campo di Alto Lazio. Ne approfitta lo Sporting Corvaro che grazie al quarto successo consecutivo (1-0 sul campo di Monte San Giovanni) si porta al quarto posto. Prendono quota anche Borgorose e Atletico Cantalice che vincono contro Torpedo e Torri. Prima gioia stagionale per il Velinia che muove la classifica grazie al 2-0 sulla Gens Cantalupo. Forano vince contro il Vittoria Roma e si guadagna il secondo posto del girone D in solitaria: i sabini sono ora a meno 9 dalla vetta ma con due gare in meno rispetto alla capolista Sempione.

Risultati e marcatori (XI giornata)

Girone C

Alto Lazio – Piazza Tevere 2-2

Bucci, Bucci (AL), Behdjeti, Labonia (PT)

Monte San Giovanni – Sporting Corvaro 0-1

Leonardi M.

Poggio Bustone – Montopoli 1-0

Santoprete

Borgorose – Torpedo Rieti 4-1

Di Giuseppe, Di Giuseppe, Romani, Ottaviani (B), Basilici (T)

Atletico Cantalice – Torri in Sabina 4-2

Beccarini, Gregori, Gregori, Angelucci (AC), Simoncelli, Recchia (T)

Velinia – Gens Cantalupo 2-0

Prela, Graziani

Riposa: Santa Susanna

Girone D

Forano – Vittoria Roma 2-0

Bontempi, Bontempi

Classifica Girone C

Montopoli 25

Santa Susanna 23

Sporting Corvaro 22

Piazza Tevere 21

Borgorose 20

Atletico Cantalice 18

Alto Lazio 15

Poggio Bustone 14

Monte San Giovanni 11

Torri in Sabina 10

Torpedo Rieti 4

Velinia 3

Gens Cantalupo 0

*Piazza Tevere e Alto Lazio con una gara in più