Prima: Casperia regge il passo delle big, Poggio San Lorenzo rialza la testa. Risultati e marcatori

RIETI - Chiuso il fine settimana di Prima categoria. Il dodicesimo turno sorride a diverse squadre reatine del girone B che fanno importanti passi in avanti in classifica. Bene Casperia in casa contro la Castelnuovese (2-0). Torna a vincere Poggio San Lorenzo nella trasferta contro la Brictense (1-2). Successo esterno di Cittaducale nello scontro reatino contro il Passo Corese (1-2). Punto importante per l’Alba Cittareale che torna a muovere la classifica con l’1-1 sul campo del Città di Fiano. Ko pesante per il Real Gavignano Ponzano contro un Palombara che viaggia a vele spiegate (4-0). Cade anche Valle del Salto sul campo del Castrum Monterotondo (2-0). Deve arrendersi in casa il Ginestra, sconfitto in inferiorità numerica dal Guidonia (1-2).

Risultati e marcatori (XII giornata)

Casperia – Castelnuovese 2-0

Ricci, De Angelis R.

Palombara – Real Gavignano Ponzano 4-0

Uccellini, Fioravanti, Taddei, Persichetti

Passo Corese – Cittaducale 1-2

Gianfelice, Gianfelice (C), Uduh (P)

Ginestra – Guidonia 1-2

Falchetti

Brictense – Poggio San Lorenzo 1-2

Di Carlo, Fusacchia

Castrum Monterotondo – Valle del Salto 2-0

Città di Fiano – Alba Cittareale 1-1

Diomande

Civita Castellana – Castel Madama 4-0

Classifica

Civita Castellana 32

Castrum Monterotondo 30

Palombara 29

Guidonia 23

Casperia 21

Castel Madama 18

Real Gavignano Ponzano 16

Cittaducale 15

Città di Fiano 15

Castelnuovese 14

Ginestra 12

Valle del Salto 12

Poggio San Lorenzo 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 7

Brictense 0

*Cittaducale e Brictense con una gara in meno